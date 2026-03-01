БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
23 медала за България от международния турнир по таекуондо в София

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Днес турнирът продължава в надпреварата в дисциплината пумсе.

23 медала за България от международния турнир по таекуондо в София
Българските таекуондисти се представиха отлично във втория ден на международния турнир по таекуондо България Оупън G2, който се провежда в столичната "Арена 8888". В надпреварата участват над 2300 състезатели от близо 40 държави. След среброто на Станислав Митков от първия ден при мъжете, във втория в турнира се включиха юноши, девойки и кадети.

Дея Пеева от ТК Ахил спечели златен медал в категория до 46 кг при девойките. Николай Николаев от ТК Сунг -Ри грабна сребро до 48 кг, а с бронзови отличия се отличиха Благовест Христов от ТК Барин (51 кг), Кристиян Петров ТК Феникс (63 кг), Данаил Начков Национален отбор (68 кг) и Анди Владимиров от ТК Кондор 2000 (78 кг).

При кадетите българските представители спечелиха общо 17 отличия. На най-високото място на почетната стълбичка се качиха Никол Петров ТК Нерон (37 кг), Борис Клечаров ТК Нерон (41 кг), Ема Братоева ТК Турбо (55 кг) и Габриел Ангелов ТК Херея Кюстендил (+65 кг). Сребърни медали спечелиха Красимир Гетов ТК Сунг-Ри (41 кг), Виктория Кулишева ТК Ахил (51 кг) и Катрин Петрова ТК Турбо (55 кг). Бронзови медали взеха Габриела Бояджиева ТК Гладиатор (41 кг), Данчо Петков ТК Нерон (33 кг), Мартин Георгиев ТК Кондор 2000 (37 кг), Стоян Булев ТК Тракиец (41 кг), Борис Огнянов ТК Гладиатор (45 кг), Николина Ватева ТК Феникс (44 кг), Вангелина Петрова ТК Гладиатор (47 кг), Калина Велкова ТК Кондор 2000 (47 кг), Златомир Колев ТК Кентавър (49 кг) и Адриан Радославов ТК Сунг-Ри (57 кг).

Днес турнирът продължава в надпреварата в дисциплината пумсе, както и традиционният вече детски турнир Royal Kids Open, където победителите ще бъдат наградени от представители на Царското семейство на България.

