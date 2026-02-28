БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Жулиен Риков триумфира в SENSHI 30 Гран при до 75 кг във Варна

Спорт
19-годишният българин спечели финала срещу Кристиан Бая след неединодушно съдийско решение и прати съперника си в нокдаун в края на битката

Снимка: SENSHI
Слушай новината

Българинът Жулиен Риков е новият шампион в Гран при турнира до 75 килограма от бойната галавечер SENSHI 30, която се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна. 19-годишният добричлия спечели големия финал срещу представителя на ДР Конго Кристиан Бая с неединодушно съдийско решение – 30:29, 30:29 и 29:29.

Двубоят бе изключително равностоен, като Бая потърси ранен нокаут още в първия рунд – стратегия, донесла му успех в предишните му срещи от турнира. Риков обаче издържа на натиска, постепенно пое инициативата и в заключителните секунди дори свали съперника си в нокдаун, затвърждавайки впечатлението за превъзходство в края на срещата.

"Чувствам се невероятно. Тренирах страшно много за този момент. Бих се в 10 рунда в рамките на пет часа, но съм подготвен много добре и съм готов за нови предизвикателства“, заяви Риков след триумфа.

В малкия финал Константин Русу (Молдова) победи Айбек Аманов (Казахстан) с неединодушно решение и заслужи третото място.

Галавечерта предложи и три супербитки. В категория до 70 кг Само Пече (Словения) надигра Хирокацу Мияги (Япония) с единодушно решение. В друга среща от същата категория Харалампос Дикас (Гърция) победи българина Диян Димитров след допълнителен рунд и съдийско разногласие. В тежка категория (+95 кг) Франческо Джая (Албания) се наложи над Янис Стофоридис (Гърция).

Наградата за "Най-добра техника“ бе присъдена на Само Пече, отличието за "Боен дух“ получи Диян Димитров, а Кристиан Бая бе отличен за "Най-зрелищен нокаут“.


Файт карта SENSHI 30 – резултати:

1. Карлос Барбоса (Бразилия) - Жулиен Риков (България) - победа за Риков с неединодушно съдийско решение
2. Константин Русу (Молдова) - Флорин Ламбаджиу (Румъния) - победа за Русу с единодушно съдийско решение
3. Айбек Аманов (Казахстан) - Виктор Крашевски (България) - резервен мач - победа за Аманов след отказване на Крашевски заради контузия
4. Фернандо Тигре (Португалия) - Давид Кинхефнер (Унгария) - резервен мач - победа за Тигре с единодушно съдийско решение
5. Жорди Рекехо (Испания) - Константин Стойков (България) - победа за Рекехо с единодушно съдийско решение
6. Хорхе Давила (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Бая с нокаут в първия рунд
7. Хирокацу Мияги (Япония) - Само Пече (Словения) - KWU Full Contact 70 kg - победа за Пече с единодушно съдийско решение
8. Жулиен Риков (България) - Константин Русу (Молдова) - победа за Риков с единодушно съдийско решение след допълнителен рунд
9. Жорди Рекехо (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Бая с нокаут в първия рунд
10. Харалампос Дикас (Гърция) - Диян Димитров (България) - KWU Full Contact 70 kg - победа за Дикас с неединодушно съдийско решение
10А. Айбек Аманов (Казахстан) - Фернандо Тигре (Португалия) - допълнителен мач - победа за Аманов с неединодушно съдийско решение
11. Франческо Джая (Албания) - Янис Стофоридис (Гърция) - KWU Full Contact 95+ kg - победа за Джая с единодушно съдийско решение
12. Малък финал - Константин Русу (Молдова) - Айбек Аманов (Казахстан) - победа за Русу с неединодушно съдийско решение
13. Голям финал - Жулиен Риков (България) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Риков с неединодушно съдийско решение

