Над 500 състезатели взеха участие в Държавното първенство по Таекуон-До

Зала „Скаптопара“ в Благоевград беше домакин на Държавното първенство по Таекуон-До ITF в дисциплините спаринг и силово чупене. В престижната надпревара се включиха над 500 състезатели от 26 клуба от цялата страна, като състезанието имаше ключово значение за квалификациите за националния отбор на България.



Официалното откриване на шампионата беше направено от кмета на община Благоевград Методи Байкушев, в присъствието на президента на Българската федерация по Таекуон-До ITF гранд мастър Марио Богданов.



След края на състезанието, вицепрезидентът на федерацията Костадин Димитров даде висока оценка за организацията и нивото на надпреварата:



„Държавното първенство в Благоевград беше изключително успешно – както като организация, така и като спортно ниво. Видяхме силна конкуренция, отлична подготовка и много млади таланти, които са бъдещето на българското Таекуон-До ITF. Това състезание ясно показа, че вървим в правилната посока.“



След оспорвани и зрелищни двубои, класирането при отборите в челната тройка е както следва:

1-во място – Фолкън (15 златни, 10 сребърни и 10 бронзови медала)

2-ро място – Тайгър Тийм (6 златни, 5 сребърни и 5 бронзови медала)

3-то място – Калоян Ладимекс (5 златни, 7 сребърни и 11 бронзови медала)



Организаторите и ръководството на федерацията изразиха удовлетворение от високото спортно ниво, отличния боен дух и нарастващия интерес към Таекуон-До ITF в България.