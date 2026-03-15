Нови шампиони бяха излъчени в първия ден на държавния шампионат по джудо за младша възраст

Общо 156 състезатели взеха участие в първия ден на Държавния личен шампионат по джудо за юноши и девойки младша възраст, който се провежда в Гоце Делчев.
Официално приветствие към участниците и гостите отправи кметът на града Владимир Москов. По време на церемонията вицепрезидентът на Българската федерация по джудо Даме Стойков връчи на градоначалника плакет за принос в развитието на спорта.
Сред официалните гости на събитието бяха още заместник-кметът Богомил Боцев, както и представители на общината Костадин Харисков и Веселин Петков.
В първия ден от надпреварата бяха излъчени шампионите в няколко категории.
При юношите титлите спечелиха:
Виктор Крайнев (34 кг)
Калоян Василев (38 кг)
Алексей Марков (42 кг)
Теодор Караколев (46 кг)
Иван Антонов (50 кг)
При девойките първи места заеха:
Никол Атанасова (32 кг)
Преслава Маджарска (36 кг)
Никол Николова (40 кг)
Аделина Найденова (44 кг)
София Панчева (48 кг)
Държавното първенство продължава и днес с останалите категории, съобщиха от Българската федерация по джудо.