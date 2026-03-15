Нови шампиони бяха излъчени в първия ден на държавния шампионат по джудо за младша възраст

Общо 156 състезатели взеха участие в първия ден на Държавния личен шампионат по джудо за юноши и девойки младша възраст, който се провежда в Гоце Делчев.

Официално приветствие към участниците и гостите отправи кметът на града Владимир Москов. По време на церемонията вицепрезидентът на Българската федерация по джудо Даме Стойков връчи на градоначалника плакет за принос в развитието на спорта.

Сред официалните гости на събитието бяха още заместник-кметът Богомил Боцев, както и представители на общината Костадин Харисков и Веселин Петков.

В първия ден от надпреварата бяха излъчени шампионите в няколко категории.

При юношите титлите спечелиха:

Виктор Крайнев (34 кг)

Калоян Василев (38 кг)

Алексей Марков (42 кг)

Теодор Караколев (46 кг)

Иван Антонов (50 кг)

При девойките първи места заеха:

Никол Атанасова (32 кг)

Преслава Маджарска (36 кг)

Никол Николова (40 кг)

Аделина Найденова (44 кг)

София Панчева (48 кг)

Държавното първенство продължава и днес с останалите категории, съобщиха от Българската федерация по джудо.