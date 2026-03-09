БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Още два медала за младите български състезатели от Европейските купи по джудо

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Бойни спортове
Андреа Стоева и Антон Димитров спечелиха бронзови медали.

Андреа Стоева
Снимка: Българска федерация по джудо
Още два бронзови медала спечелиха младите български джудисти на турнири от Европейската купа.

Андреа Стоева се окичи с отличието при кадетките в Анталия. Тя имаше 6 срещи в категория до 63 кг, като постигна 5 победи и една загуби. В решителната схватка се наложи над Селин Бестав (Турция) с вадзари.

На същия турнир Цветомир Вълков е 7-ми в категория над 90 кг.

Антон Димитров взе бронза при младежите в Портимео, Португалия. В категория до 90 кг българинът също записа 6 срещи, от които 5 победи и една загуби, а в малкия финал преодоля грузинеца Акаки Целишвили, който се състезава за Испания.

И за двамата ни състезатели това са първи медали от състезание с подобен ранг.

