ИЗВЕСТИЯ

Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас

Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
Обзор на срещите в НБА.

Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма
Снимка: БТА
Сан Антонио Спърс постигна убедителен успех срещу Хюстън Рокетс със 145:120 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). С четвъртата си поредна победа и трета срещу този опонент, „шпорите" подобриха баланса си до 47-17 и затвърдиха втората си позиция в класирането на Западната конференция. „Ракетите" заемат четвъртото място с баланс 39-24.

Виктор Уембаняма поведе тима си с 29 точки, 8 борби и 4 чадъра, а Стефон Касъл вкара 23 точки, включително 3 тройки от 4 опита. Де'Арън Фокс и Келдън Джонсън се отчетоха с по 20 точки, към които първият добави и 10 асистенции за дабъл-дабъл, а Дилан Харпър записа 19 точки.

За Хюстън Кевин Дюрант и Амен Томпсън отбелязаха по 23 точки, Джабари Смит Джуниър и Рийд Шепард добавиха по 17, а Алперен Шенгюн завърши с 16.

Лука Дончич изведе Лос Анджелис Лейкърс до победата срещу Ню Йорк Никс със 110:97 в друга среща от вечерта. „Езерняците", които бяха без ЛеБрон Джеймс за втори пореден мач, не изостанаха в резултата в нито един момент, повеждайки с 23 точки в началото на заключителната четвърт. Преднината им обаче беше съкратена на 10 след само един кош в рамките на шест и половина минути, но Никс не успяха да се възползват от този спад в играта на съперника си.

Словенската звезда на Лейкърс завърши срещата с 35 точки и 8 борби, включително 5 тройки, а Остин Рийвс добави 25 точки при 50-процентова успеваемост от игра.

За нюйоркчани Карл-Антъни Таунс беше най-резултатен с дабъл-дабъл от 25 точки и 16 борби, а Джейлън Брънсън добави 24 точки и 7 асистенции, но и 7 грешки, които костваха на неговия тим.

Бостън Селтикс надигра Кливланд Кавалиърс със 109:98, ограничавайки тима от щата Охайо под 100 точки за едва четвърти път през сезона. „Келтите" бяха с Джейсън Тейтъм за втори мач след завръщането му от тежка травма на ахилеса, докато Донован Мичъл отново игра за Кливланд след близо двуседмично отсъствие.

Джейлън Браун беше близо до трипъл-дабъл за „келтите" с 23 точки, 9 борби и 8 асистенции, а другата половина от звездното дуо на Селтикс - Джейсън Тейтъм, добави 20 точки. Пейтън Причард записа 18 точки и 7 асистенции, Бейлър Шайърман добави 16 точки и 10 борби, а Сам Хаузер вкара 5 от 10-те си опита отдалеч за общо 15 точки.

Донован Мичъл отбеляза 30 точки на завръщането си от контузия, Еван Мобли добави 24 точки и 8 борби, а Джеймс Хардън се отчете с 19 точки и 10 асистенции.

Финикс Сънс спечели срещу Шарлът Хорнетс със 111:99, благодарение на дабъл-дабъл от Девин Букър. 29-годишният гард записа 30 точки и 10 асистенции, и вкара 15-те си опита от наказателната линия, а „слънцата" сложиха край на серията от 10 поредни победи в гостувания на Хорнетс.

Колин Гилеспи и Джейлън Грийн допринесоха за победата с по 24 точки, а новобранецът Рашиър Флеминг вкара 16 точки.

Маями Хийт победи лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 121:110. Тайлър Хиро вкара 25 точки, а Бам Адебайо отбеляза 24 и стана вторият играч в историята на Маями Хийт с 10 хиляди точки, присъединявайки се към Дуейн Уейд. Хайме Хакес Джуниър допринесе с 19 точки и 7 асистенции.

Кейд Кънингам бе най-добър за „буталата" с 26 точки и 10 асистенции, Джейлън Дърън вкара 24 точки, а Айзея Стюарт - 14.

В останалите срещи от програмата Ар Джей Барет вкара 31 точки в победата на Торонто Раптърс над Далас Маверикс със 122:92, Ню Орлиънс Пеликанс надделя над Вашингтон Уизардс със 138:118 след силно отборно представяне на играчите на „пеликаните", а 33-те точки на Паоло Банкеро донесоха на Орландо Меджик убедителна победа срещу Милуоки Бъкс със 130:91.

Портланд Трейл Блейзърс победи Индиана Пейсърс със 131:111, а Скуут Хендерсън направи най-доброто си представяне за сезона с 28 точки. Сакраменто Кингс постигна домакински успех срещу Чикаго Булс със 126:110 с 208-ия трипъл-дабъл в кариерата на Ръсел Уестбрук.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Сан Антонио Спърс #Хюстън Рокетс

