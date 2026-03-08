БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Спартак Плевен не трепна срещу Левски

от Веселин Михайлов
Спорт
Спартаклии подхванаха положителна серия в НБЛ и удължиха негативната такава на "сините".

Спартак Плевен не трепна срещу Левски
Снимка: НБЛ
Спартак Плевен добави втори пореден успех на своята сметка в Sesame НБЛ. Съставът на Желко Лукаич се наложи над Левски с 89:74 в среща, която се изигра в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" срещнаха известни трудности, особено през първите три части, но в заключителната четвърт показаха, че не са готови да допуснат изненада и нанесоха пето последователно поражение в шампионата за баскетболистите, водени от Александър Папазов.

На линия за "синьо-белите" отново бе Ноел Браун.

Тимът от Плевен се придвижи до петото място с 10 победи и 11 загуби, а "сините" заемат десетата позиция с 3 успеха и 18 поражения. На 14 март (събота) Левски ще бъде домакин на Рилски спортист, докато Спартак Почива в следващия кръг.

Нападението определено бе основен фактор в началните минути. Николай Титков и Мартин Сотиров обединиха усилия за домакините, докато от другата страна Златин Георгиев бе човекът-оркестър в офанзивен план. Джейлън МакКлауд също загатна за своите възможности и „синьо-белите“ изкопчиха точка актив в края на дебютната част.

Кавон Скот и Георгиев често влизаха в ролята на реализатори във втория период, който не можеше да се похвали с добра резултатност. Впоследствие Сотиров напомни за себе си и осигури възможност на спартаклии да се приберат в съблекалнята при 41:37.

Двата отбора вървяха ръка за ръка до голяма степен и на старта на третата част. Тимът от Плевен намери нужните аргументи във важен момент и отново се настани на лидерската позиция за аванс от 9 точки след 30 минути игра.

На старта на последната част домакините се пребориха за двуцифрена разлика, изкована от Павлин Иванов, Айея Юмипиг и Скот. „Сините“ не намериха верните решения за нов щурм и улесниха задачата на своите съперници до финалната сирена.

Кавон Скот даде тон на Спартак със своите 24 точки и 9 борби. Джейлън МакКлауд наниза 20 точки, Мартин Сотиров регистрира 13 и 8 овладени под двата ринга топки. Николай Титков реализира 10.

Златин Георгиев даде всичко от себе си за Левски, отчитайки се с 21 точки, 8 борби, 6 асистенции и 5 успешни стрелби зад дъгата. Марио Боянов приключи със 17 точки, включително и с 4 точни шута от далечна дистанция. Александър Александров наниза 10.

