Спартак Плевен не трепна срещу Левски

Спартак Плевен добави втори пореден успех на своята сметка в Sesame НБЛ. Съставът на Желко Лукаич се наложи над Левски с 89:74 в среща, която се изигра в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" срещнаха известни трудности, особено през първите три части, но в заключителната четвърт показаха, че не са готови да допуснат изненада и нанесоха пето последователно поражение в шампионата за баскетболистите, водени от Александър Папазов.

На линия за "синьо-белите" отново бе Ноел Браун.

Тимът от Плевен се придвижи до петото място с 10 победи и 11 загуби, а "сините" заемат десетата позиция с 3 успеха и 18 поражения. На 14 март (събота) Левски ще бъде домакин на Рилски спортист, докато Спартак Почива в следващия кръг.

Нападението определено бе основен фактор в началните минути. Николай Титков и Мартин Сотиров обединиха усилия за домакините, докато от другата страна Златин Георгиев бе човекът-оркестър в офанзивен план. Джейлън МакКлауд също загатна за своите възможности и „синьо-белите“ изкопчиха точка актив в края на дебютната част.

Кавон Скот и Георгиев често влизаха в ролята на реализатори във втория период, който не можеше да се похвали с добра резултатност. Впоследствие Сотиров напомни за себе си и осигури възможност на спартаклии да се приберат в съблекалнята при 41:37.

Двата отбора вървяха ръка за ръка до голяма степен и на старта на третата част. Тимът от Плевен намери нужните аргументи във важен момент и отново се настани на лидерската позиция за аванс от 9 точки след 30 минути игра.

На старта на последната част домакините се пребориха за двуцифрена разлика, изкована от Павлин Иванов, Айея Юмипиг и Скот. „Сините“ не намериха верните решения за нов щурм и улесниха задачата на своите съперници до финалната сирена.

Кавон Скот даде тон на Спартак със своите 24 точки и 9 борби. Джейлън МакКлауд наниза 20 точки, Мартин Сотиров регистрира 13 и 8 овладени под двата ринга топки. Николай Титков реализира 10.

Златин Георгиев даде всичко от себе си за Левски, отчитайки се с 21 точки, 8 борби, 6 асистенции и 5 успешни стрелби зад дъгата. Марио Боянов приключи със 17 точки, включително и с 4 точни шута от далечна дистанция. Александър Александров наниза 10.