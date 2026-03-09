Никола Йокич: Обичам да гледам Олимпиакос в Евролигата

Сръбската баскетболна звезда Никола Йокич разкри, че следи с интерес мачове от Евролигата, като най-често гледа отбори, в които играят негови сънародници или баскетболисти, с които е близък.

Центърът на Денвър Нъгетс сподели това по време на участието си в сръбския подкаст X&O’s Chat, където говори за европейските тимове и играчи, които привличат вниманието му.

"Най-вече гледам нашите момчета – състезатели, с които съм играл. Разбира се, подкрепям Партизан. Гледам Никола Милутинов – ние сме добри приятели, така че гледам Олимпиакос. Харесва ми да ги гледам“, заяви Йокич.

Гръцкият гранд е сред водещите отбори в Евролигата и разполага със сериозна балканска линия в състава си, сред която е и българската звезда Александър Везенков, един от ключовите играчи на тима.

Йокич допълни, че следи и други отбори в турнира, когато в тях играят негови познати.

"Понякога гледам Василие Мичич от Апоел Тел Авив, техните мачове са ми интересни. Гледах и когато Байерн Мюнхен победи Панатинайкос. Останахме добри приятели с Владимир Лучич от дълго време. Страхотен човек, наистина със солиден характер. Обикновено гледам отбори, които имат наши момчета в състава си“, добави сръбският национал.

Трикратният най-полезен играч в НБА неведнъж е показвал, че следи европейския баскетбол и изявите на играчите от Балканите в най-силния клубен турнир на континента.