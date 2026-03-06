БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Драма остави Милър-Макинтайър и Цървена звезда с празни ръце срещу Байерн (ВИДЕО)

Българският национал имаше своите моменти, но сърбите преклониха глава в Евролигата.

Драма остави Милър-Макинтайър и Цървена звезда с празни ръце срещу Байерн (ВИДЕО)
Коди Милър-Макинтайър имаше своите моменти, но Цървена звезда не успя да добави още един успех на сметката си в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха поражение драматично поражение срещу Байерн Мюнхен с 80:85 в мач от 30-ия кръг. В "Белградска Арена" момчетата на Саша Обрадович наваксаха двуцифрен аванс, но всичко се реши в края, когато баскетболистите на Светислав Пешич нанесоха своя удар и спряха пропадането си от две поредни загуби в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и остави добри впечатления. Българският национал бе на крачка от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 9 точки, 4 борби и 8 асистенции за 31 минути, в които се задържа на паркета. При стрелбата си той бе 3/5 от средно разстояние и 1/5 зад дъгата.

Сърбите заемат седмото място със 17 победи и 13 загуби, а германците са на обратния полюс и се намират на 15-та позиция. На 13 март (петък) Милър-Макинтайър и компания ще приемат Фенербахче. От своя страна Байерн ще бъде домакин на Байерн Мюнхен ден по-рано.

Стартът загатна за сериозна доза интрига и честата смяна на водачеството затвърди въпросните думи, като Чима Монеке и Ненад Димитриевич чести вкарваха за своите отбори. Постепенно Уейниън Гейбриъл взе нещата в свои ръце и позволи на гостите да се отскубнат с 6 точки след 10 минути игра.

Екзейвиър Рейтън-Майърс взе нещата в свои ръце на старта на втората част и авансът на германците надхвърли двуцифрените изражения. Проблясъците на Коди Милър-Макинтайър и Монеке рядко даваха резултат на гостите, а Андреас Обст и Димитриевич се възползваха, за да могат баварците да се изстрелят на голямата почивка при 50:43.

Точните стрелби на Дейвид МакКормък остави лидерството в ръцете на отбора от Мюнхен при подновяването на играта. Джордан Нуора, Джаред Бътлър и Монеке имаха други планове, давайки тон на сърбите за равенство, но Рейтън-Майърс помогна на шампион в Бундеслигата да се откъсне с 2 точки в края на предпоследния период.

Ибука Изундо и Монеке направиха така, че „звездашите“ да поведат за първи път от много време за начало на финалната десетка. Последва пробуждане на Рейтън-Майърс и Обст, които във финалните 2 минути помогнаха на гостите да си осигурят 4 точки и да удържат успеха.

Чима Монеке регистрира 22 точки и 6 борби за тима от Белград. Джордан Нуора (5 овладени под двата ринга топки) и Джаред Бътлър реализираха по 10.

Андреас Обст приключи с 16 точки за Байерн. Зейвиър Рейтън-Майърс добави 13, Ненад Димитриевич има 11, Дейвид МакКормак завърши с 10.

