Олимпиакос ликува в гръцкия дуел от Евролигата без Везенков (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
В отсъствието на българския национал, който продължава да лекува контузия, "червено-белите" матираха "детелините" в турнира на богатите.

Олимпиакос си припомни вкуса на успеха в Евролигата. Селекцията на Йоргос Барцокас ликува в гръцкия дуел от турнира на богатите, след като матира Панатинайкос с 86:80 в среща от 30-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Това се оказа достатъчно за "червено-белите" да издържат без своя лидер в лицето на Александър Везенков, който продължава да лекува контузия в гърба и изгледа мача от пейката. Тимът от Пирея държеше съдбата си в свои ръце, особено през първото полувреме, когато демонстрира стабилитет в защита, а в хода на второто отблъсна щурма на състава, воден от Ергин Атаман, нанасяйки му четвърто последователно поражение в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Срещу името действащите шампиони на Гърция личат 19 победи и 10 загуби, като това ги поставя на третото място във временното класиране, а "зелените" заемат десетата позиция с 16 успеха и 14 поражения. На 10 март (вторник) Везенков и компания ще имат визита на Париж, докато два дни по-късно Панатинайкос ще домакинства на Жалгирис.

На дерби замириса още в откриващите минути, преминали при поделено надмощие. Впоследствие размяна на щафетата в офанзивен план между Никола Милутинов и Тайлър Дорси, както и по-солидното представяне в защита, тласнаха домакините към едноличното водачество и аванс от 7 точки в края на встъпителния период.

Играта на „червено-белите“ в дефанзивен план действаше безотказно и в хода на следващата десетка по пътя към двуцифрената разлика, като наличието на Франк Нтиликина и Милутинов също наклони везните. Гостите опитаха да се съвземат със съдействието на Джеди Осман и Хуан Ернангомес, но тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 40:29.

Ролите на паркета се размениха на старта на третата част, когато Кендрик Нън, Осман и Ернангомес загатнаха за офанзивния потенциал на „зелените“, стопявайки почти изоставането им. Все пак действащите шампиони на Гърция намериха частични аргументи и не се огънаха, за да си извоюват 2-точков аванс след 30 минути игрово време.

Кори Джоузеф и Дорси вдъхновиха домакините към ново докосване на двуцифрената преднина при откриването на заключителната четвърт. Найджъл Хейс-Дейвис и Нън отвърнаха на предизвикателството в точен момент за „детелините“, които отново върнаха усещането за интрига, но Тайсън Уорд излезе на сцената и предостави възможността на „червен-белите“ да не се огъне, както и да довърши започнатото до финалната сирена.

Тайлър Дорси поведе листата на реализаторите за Олимпиакос с 13 точки. Никола Милутинов го последва с 12, Франк Нтиликина, Тайсън Уорд и Кори Джоузеф се разписаха с по 10.

Кендрик Нън се открои за Панатинайкос с 20 точки и 6 асистенции. Джеди Осман и Хуан Ернангомес (7 борби) отбелязаха по 14 точки, Найджъл Хейс-Дейвис наниза 12.

#Евролига 2025/26 #БК Панатинайкос #БК Олимпиакос #Александър Везенков

