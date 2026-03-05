Олимпиакос ще бъде без Александър Везенков за дербито с Панатинайкос в Евролигата

Българският национал Александър Везенков ще пропусне предстоящия двубой на Олимпиакос срещу Панатинайкос от 30-ия кръг на Евролигата.

Новината бе потвърдена от старши треньора на тима от Пирея Йоргос Барцокас на пресконференцията преди дербито.

Везенков, който е водещ реализатор на "червено-белите“, не е играл от 21 февруари, когато получи контузия във финала за Купата на Гърция по баскетбол именно срещу Панатинайкос. Тогава „зелените“ спечелиха срещата със 79:68.

"Отсъстващите са ясни. Това са Везенков и Томас Уолкъп. Монте Морис почти сигурно също няма да е на разположение, тъй като има проблеми с гърба. Останалите играчи са налични и са способни да постигнат победа“, заяви Барцокас.

В класирането на Евролигата Олимпиакос заема третото място с баланс от 18 победи и 10 загуби, докато Панатинайкос е десети с актив от 16 успеха и 13 поражения.