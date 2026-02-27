БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още един домакински мач за баскетболния Апоел Тел Авив от Евролигата в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Израелският тим ще посрещне Фенербахче на 7 април.

апоел тел авив увенча дебюта евролигата българска земя видео
Снимка: euroleaguebasketball.net
Слушай новината

Израелският Апоел Тел Авив ще посрещне защитаващия титлата си Фенербахче (Турция) в двубой от 36-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже в "Арена 8888" в българската столица София на 7 април, бе потвърдено официално от турнира.

От Евролигата обявиха и други промени в местата на провеждане на някои от предстоящите мачове от редовния сезон с участието на израелски клубове. Срещите ще се играят на неутрален терен. От организацията подчертаха, че тези решения са взети в съответствие с насоките и препоръките на местните власти, гарантиращи безопасността и безпроблемното провеждане на двубоите.

Промените засягат мачове както на Апоел Тел Авив, така и на Макаби Тел Авив.

Баскетболистите на Макаби ще се изправят срещу Фенербахче в 33-ия кръг на Евролигата на 24 март в зала "Александър Николич" в Белград, а пак за сръбската столица на 2 април е насрочен и двубоят на Макаби от 35-ия кръг в състезанието срещу друг турски тим - Анадолу Ефес.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Евролига

Валенсия надигра Баскония в мач с редица рекорди
Валенсия надигра Баскония в мач с редица рекорди
Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата
Чете се за: 01:35 мин.
Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата
Чете се за: 02:10 мин.
Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите
Чете се за: 02:40 мин.
Александър Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос при успеха над бившия си тим Барселона Александър Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос при успеха над бившия си тим Барселона
Чете се за: 02:12 мин.
Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ