Още един домакински мач за баскетболния Апоел Тел Авив от Евролигата в София

Израелският Апоел Тел Авив ще посрещне защитаващия титлата си Фенербахче (Турция) в двубой от 36-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже в "Арена 8888" в българската столица София на 7 април, бе потвърдено официално от турнира.

От Евролигата обявиха и други промени в местата на провеждане на някои от предстоящите мачове от редовния сезон с участието на израелски клубове. Срещите ще се играят на неутрален терен. От организацията подчертаха, че тези решения са взети в съответствие с насоките и препоръките на местните власти, гарантиращи безопасността и безпроблемното провеждане на двубоите.

Промените засягат мачове както на Апоел Тел Авив, така и на Макаби Тел Авив.

Баскетболистите на Макаби ще се изправят срещу Фенербахче в 33-ия кръг на Евролигата на 24 март в зала "Александър Николич" в Белград, а пак за сръбската столица на 2 април е насрочен и двубоят на Макаби от 35-ия кръг в състезанието срещу друг турски тим - Анадолу Ефес.