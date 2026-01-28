Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата

Париж Баскет прекъсна победната серия на Реал Мадрид, побеждавайки испанския гранд с 98:92 като домакин в двубой от 25-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Поражението беше девето от 25 мача за Реал, който заема пето място във временното класиране, докато след три поредни загуби съставът от Париж постигна осма победа от 24 срещи и остава на 16-а позиция.

Началото бе равностойно, а домакините постепенно поеха инициативата и водеха с 24:18 след 10 минути игра. Баскетболистите на френския тим се откъснаха с 9 точки при 29:20 и впоследствие при 45:36. Мадридчани за кратко свалиха дистанцията до 3 точки, но до почивката Париж Баскет отново увеличи аванса си на 8 - 50:42.

Последва оспорвана трета четвърт, в която домакините дръпнаха с 13 точки при 55:42, Реал Мадрид се доближи на 4 при 68:64, а преди последните 10 минути резултатът беше 75:66 в полза на парижани. Двата отбора продължиха битката до края на срещата, като със серия от 8:0 гостите стигнаха до обрат, повеждайки с 90:89 при оставащи 1:41 минути. Домакините обаче реагираха с 5 поредни безответни точки, за да си върнат водачеството за 94:90. Марио Хезоня отбеляза 2 точки за Реал 27 секунди преди финала, но Париж Баскет удържа победата.

Надир Хифи беше най-резултатен за успеха с 21 точки и 2 асистенции, докато за испанския тим Трей Лайлс се отчете с 21 точки и 3 борби.

Останалите мачове от 25-ия кръг на Евролигата предстоят на 29 и 30 януари, като Олимпиакос на Александър Везенков посреща Барселона в четвъртък.