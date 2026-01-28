БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Парижани спечелиха у дома с 98:92 за осма победа от началото на сезона.

париж баскет пречупи гранда реал мадрид евролигата
Слушай новината

Париж Баскет прекъсна победната серия на Реал Мадрид, побеждавайки испанския гранд с 98:92 като домакин в двубой от 25-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Поражението беше девето от 25 мача за Реал, който заема пето място във временното класиране, докато след три поредни загуби съставът от Париж постигна осма победа от 24 срещи и остава на 16-а позиция.

Началото бе равностойно, а домакините постепенно поеха инициативата и водеха с 24:18 след 10 минути игра. Баскетболистите на френския тим се откъснаха с 9 точки при 29:20 и впоследствие при 45:36. Мадридчани за кратко свалиха дистанцията до 3 точки, но до почивката Париж Баскет отново увеличи аванса си на 8 - 50:42.

Последва оспорвана трета четвърт, в която домакините дръпнаха с 13 точки при 55:42, Реал Мадрид се доближи на 4 при 68:64, а преди последните 10 минути резултатът беше 75:66 в полза на парижани. Двата отбора продължиха битката до края на срещата, като със серия от 8:0 гостите стигнаха до обрат, повеждайки с 90:89 при оставащи 1:41 минути. Домакините обаче реагираха с 5 поредни безответни точки, за да си върнат водачеството за 94:90. Марио Хезоня отбеляза 2 точки за Реал 27 секунди преди финала, но Париж Баскет удържа победата.

Надир Хифи беше най-резултатен за успеха с 21 точки и 2 асистенции, докато за испанския тим Трей Лайлс се отчете с 21 точки и 3 борби.

Останалите мачове от 25-ия кръг на Евролигата предстоят на 29 и 30 януари, като Олимпиакос на Александър Везенков посреща Барселона в четвъртък.

#Евролига 2025/26 #БК Париж #БК Реал (Мадрид)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
2
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет
3
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
4
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
5
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
6
Спортните събития, които бележат 2026 година

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Евролига

Партизан погаси пасив от 27 точки и победи Апоел след продължение
Партизан погаси пасив от 27 точки и победи Апоел след продължение
Победи за Реал Мадрид и Барселона в 23-ия кръг за Евролигата Победи за Реал Мадрид и Барселона в 23-ия кръг за Евролигата
Чете се за: 02:57 мин.
Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата
Чете се за: 01:25 мин.
Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата
Чете се за: 01:40 мин.
Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
20% от учениците в Пловдив са болни 20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ