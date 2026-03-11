Треньорът на БК Монако Василис Спанулис напуска клуба

Василис Спанулис повече няма да бъде треньор на баскетболния Монако, като причините са невъзможността клубът да изплаща редовно финансовите възнаграждения на отбора и щаба.

Гръцкият специалист отсъства от треньорската скамейка от няколко дни.

След дни на натрупано напрежение, решението е било взето съвместно днес с ръководството на клуба и Василис Спанулис вече няма да бъде треньор на Монако.

Той се оттегли от поста още след загубата от Фенербахче миналата седмица в Евролигата (88:70). Сега обаче е постигнал споразумение с клуба от княжеството, който е изправен пред огромни финансови затруднения.

Гръцкият треньор, който пристигна през ноември 2024 г. и чийто договор беше до края на сезона, изведе Монако до финала на Евролигата миналия сезон, където беше победен от Фенербахче.

След напускането си, Спанулис е заменен на пейката от един от вече бившите му асистенти, Сергей Гладир. Гладир беше треньор по време на победата в Нантер снощи на полуфинала за Купата на Франция.

"Клубът благодари на Василис Спанулис за страстта, енергията и всеотдайността, които той демонстрира. Неговата отдаденост към отбора ще остане запечатана в историята на Монако. Монако Баскет е благодарен за работата му и позитивния дух, който споделяше с играчите, персонала и феновете. Василис винаги ще бъде добре дошъл в семейството на Roca Team. Клубът му желае успех в бъдещите му начинания", написаха от клуба.

През последните дни няколко играчи – френските национали Йоан Макунду и Давид Мишино – също напуснаха клуба, който е натрупал няколко милиона евро дългове и неплатени сметки. Бъдещето му ще бъде разгледано на 3 април от търговския съд на княжеството.