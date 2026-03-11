БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Треньорът на БК Монако Василис Спанулис напуска клуба

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Гръцкият специалист е постигнал споразумение с клуба от княжеството, който е изправен пред огромни финансови затруднения.

легендарният василис спанулис застава начело гръцкия национален отбор баскетбол
Слушай новината

Василис Спанулис повече няма да бъде треньор на баскетболния Монако, като причините са невъзможността клубът да изплаща редовно финансовите възнаграждения на отбора и щаба.

Гръцкият специалист отсъства от треньорската скамейка от няколко дни.

След дни на натрупано напрежение, решението е било взето съвместно днес с ръководството на клуба и Василис Спанулис вече няма да бъде треньор на Монако.

Той се оттегли от поста още след загубата от Фенербахче миналата седмица в Евролигата (88:70). Сега обаче е постигнал споразумение с клуба от княжеството, който е изправен пред огромни финансови затруднения.

Гръцкият треньор, който пристигна през ноември 2024 г. и чийто договор беше до края на сезона, изведе Монако до финала на Евролигата миналия сезон, където беше победен от Фенербахче.

След напускането си, Спанулис е заменен на пейката от един от вече бившите му асистенти, Сергей Гладир. Гладир беше треньор по време на победата в Нантер снощи на полуфинала за Купата на Франция.

"Клубът благодари на Василис Спанулис за страстта, енергията и всеотдайността, които той демонстрира. Неговата отдаденост към отбора ще остане запечатана в историята на Монако. Монако Баскет е благодарен за работата му и позитивния дух, който споделяше с играчите, персонала и феновете. Василис винаги ще бъде добре дошъл в семейството на Roca Team. Клубът му желае успех в бъдещите му начинания", написаха от клуба.

През последните дни няколко играчи – френските национали Йоан Макунду и Давид Мишино – също напуснаха клуба, който е натрупал няколко милиона евро дългове и неплатени сметки. Бъдещето му ще бъде разгледано на 3 април от търговския съд на княжеството.

#Евролига 2025/26 #Василис Спанулис #БК Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
1
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
2
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
3
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
4
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
5
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
6
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Евролига

Везенков отпадна за мача с Париж Баскет
Везенков отпадна за мача с Париж Баскет
Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата
Чете се за: 01:52 мин.
Фенербахче и Реал Мадрид постигнаха домакинстки победи в Евролигата Фенербахче и Реал Мадрид постигнаха домакинстки победи в Евролигата
Чете се за: 02:42 мин.
Олимпиакос ще бъде без Александър Везенков за дербито с Панатинайкос в Евролигата Олимпиакос ще бъде без Александър Везенков за дербито с Панатинайкос в Евролигата
Чете се за: 01:02 мин.
Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Мачът между Партизан и Дубай Баскет от Евролигата ще бъде отложен, съобщи президентът на сръбския клуб Мачът между Партизан и Дубай Баскет от Евролигата ще бъде отложен, съобщи президентът на сръбския клуб
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Прокурорската колегия остави без разглеждане предложението на правосъдния министър за определяне на и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия остави без разглеждане предложението на правосъдния министър за определяне на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ