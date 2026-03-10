Везенков отпадна за мача с Париж Баскет

Звездата на гръцкия Олимпиакос Александър Везенков отпадна от сметките на за днешното гостуване срещу Париж Баскет в Евролигата и е под въпрос за следващия мач на гръцкия тим - гостуване срещу Монако в четвъртък.

Везенков и друг, възстановяващ се от контузия баскетболист на Олимпиакос - Монте Морис, пътуваха със съотборниците си за Франция. Решението за участието на Морис в днешната среща ще бъде взето непосредствено преди това, информира специализираното издание eurohoops.net.

Липсата на Везенков е сериозен удар за гръцкия шампион след тези срещу Жалгирис и Панатинайкос.

30-годишният българин не е напълно възстановен от продължителна контузия в гърба, която получи във финала за Купата на Гърция, за да излезе на терена срещу Париж Баскет. Това ще бъде трети пореден пропуснат мач в Евролигата за него. През този сезон в турнира той отбелязва средно по 19.3 точки и 6.9 борби в 27 мача като титуляр.

Към момента Олимпиакос е трети във временното класиране в елитната европейска надпревара с актив 19-10.