Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата

Париж Баскет победи Барселона с 85:74 като гост в мач от 28-ия кръг на Евролигата. Френският тим постигна и първи успех срещу този съперник от ноември 2024 година и така се изкачи на 16-ата позиция в класирането с баланс 9-18, докато каталунците са четвърти със 17-11.

Гостите изоставаха с 39:43 на полувремето, но след силна трета четвърт поведоха с 67:55 и до края на срещата не дадоха шанс на противника си, запазвайки преднина от поне 8 точки през цялото време.

Надир Хифи беше най-резултатен в двубоя с 21 точки, включително 3 тройки, Джъстин Робинсън отбеляза 18 точки за парижани, а Ламар Стивънс добави 15 точки при стрелба 6 от 7 от игра.

За Барселона Дарио Брисуела завърши с 15 точки, а Николас Лапровитола и Торнике Шенгелия се отчетоха с по 11.

В друга среща от вечерта Макаби Тел Авив победи Байерн Мюнхен със 111:106 след продължение. В добавените пет минути израелският тим се справи по-добре, благодарение на силната игра на Джими Кларк III и Джейлън Хоърд, спечелвайки частта с 12:7.

Роман Соркин вкара 21 точки и записа 7 асистенции за Макаби, Тамир Блат добави 20 точки и 9 асистенции, а Уилям Рейман се отчете с 16 точки. Джейлън Хоърд завърши с дабъл-дабъл от 14 точки и 11 борби.

За баварците Андреас Обст отбеляза 33 точки, Дейвид Маккормак добави 17 точки и 8 борби, а Нилс Гифи и Нено Димитриевич завършиха с по 15 точки, към които вторият добави и 10 асистенции за дабъл-дабъл.

В останалите двубои Валенсия Баскет надигра АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 82:67, а Анадолу Ефес постигна комфортен успех срещу Виртус Болоня с 91:60.