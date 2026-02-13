БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:30 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Надир Хифи беше най-резултатен в двубоя с 21 точки.

париж баскет записа първа победа барселона ноември 2024 насам евролигата
Снимка: БТА
Слушай новината

Париж Баскет победи Барселона с 85:74 като гост в мач от 28-ия кръг на Евролигата. Френският тим постигна и първи успех срещу този съперник от ноември 2024 година и така се изкачи на 16-ата позиция в класирането с баланс 9-18, докато каталунците са четвърти със 17-11.

Гостите изоставаха с 39:43 на полувремето, но след силна трета четвърт поведоха с 67:55 и до края на срещата не дадоха шанс на противника си, запазвайки преднина от поне 8 точки през цялото време.

Надир Хифи беше най-резултатен в двубоя с 21 точки, включително 3 тройки, Джъстин Робинсън отбеляза 18 точки за парижани, а Ламар Стивънс добави 15 точки при стрелба 6 от 7 от игра.

За Барселона Дарио Брисуела завърши с 15 точки, а Николас Лапровитола и Торнике Шенгелия се отчетоха с по 11.

В друга среща от вечерта Макаби Тел Авив победи Байерн Мюнхен със 111:106 след продължение. В добавените пет минути израелският тим се справи по-добре, благодарение на силната игра на Джими Кларк III и Джейлън Хоърд, спечелвайки частта с 12:7.

Роман Соркин вкара 21 точки и записа 7 асистенции за Макаби, Тамир Блат добави 20 точки и 9 асистенции, а Уилям Рейман се отчете с 16 точки. Джейлън Хоърд завърши с дабъл-дабъл от 14 точки и 11 борби.

За баварците Андреас Обст отбеляза 33 точки, Дейвид Маккормак добави 17 точки и 8 борби, а Нилс Гифи и Нено Димитриевич завършиха с по 15 точки, към които вторият добави и 10 асистенции за дабъл-дабъл.

В останалите двубои Валенсия Баскет надигра АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 82:67, а Анадолу Ефес постигна комфортен успех срещу Виртус Болоня с 91:60.

#Евролига 2025/26 #БК Париж #Париж Баскетбол #БК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
4
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
5
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
6
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Евролига

Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите
Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите
Александър Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос при успеха над бившия си тим Барселона Александър Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос при успеха над бившия си тим Барселона
Чете се за: 02:12 мин.
Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата Париж Баскет пречупи гранда Реал Мадрид в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.
Партизан погаси пасив от 27 точки и победи Апоел след продължение Партизан погаси пасив от 27 точки и победи Апоел след продължение
Чете се за: 03:32 мин.
Победи за Реал Мадрид и Барселона в 23-ия кръг за Евролигата Победи за Реал Мадрид и Барселона в 23-ия кръг за Евролигата
Чете се за: 02:57 мин.
Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян
Материали от разследването по случая "Петрохан" са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ