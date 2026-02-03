Олимпиакос гостува на Дубай в Евролигата, Везенков отново под светлините на прожекторите

Вторият във временното класиране на Евролигата Олимпиакос гостува тази вечер на Дубай в първия мач от 26-ия кръг на надпреварата. Срещата е с начален час 18:00 българско време. Гръцкият гранд има актив от 16 победи и 8 загуби, като отстъпва единствено на действащия шампион Фенербахче (17-7). Дубай заема 13-о място с баланс 11-14.

Това ще бъде втори сблъсък между двата отбора през сезона, след като на 10 октомври в Пирея Олимпиакос записа убедителен успех с 86:67. В онзи двубой Александър Везенков направи един от най-силните си мачове от началото на кампанията, завършвайки с 25 точки, 11 борби и коефициент на полезно действие 35.

Българският национал би трябвало да бъде в оптимално физическо състояние за визитата в Дубай, след като не взе участие в последния мач на Олимпиакос в гръцкото първенство заради наказание. Тимът на Йоргос Барцокас пристига в отлично настроение, след като се намира в серия от пет поредни победи и е спечелил осем от последните си девет мача в Евролигата. Формата на отбора върви ръка за ръка с постоянните силни изяви на Везенков, който отново е сред основните кандидати за MVP на редовния сезон.

Домакините от Дубай показаха, че могат да бъдат сериозно предизвикателство, особено на собствен терен. В последните седмици тимът затрудни като гост Барселона и Цървена звезда, а също така постигна впечатляваща победа с 20 точки разлика над Париж във френската столица.

Треньорът на Дубай Ивица Големац обаче има сериозни кадрови проблеми. Извън сметките със сигурност остават Мам Жайте, Бууги Елис и Нейт Мейсън, докато под въпрос до последно са Филип Петрушев, Бруно Кабокло, Давис Бертанс и Коста Кондич.

Олимпиакос също няма да бъде в пълен състав. Трайно контузени са Мустафа Фал, Кийнън Еванс и Монте Морис, а капитанът Костас Папаниколау и френският гард Франк Нтиликина продължават възстановяването си от травми и участието им остава несигурно.