Александър Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос при успеха над бившия си тим Барселона

Олимпиакос победи Барселона 87:75 в Пирея в един от най-интересните двубои от 25-ия кръг на Евролигата. Българският национал Александър Везенков бе над всички с 20 точки и 11 борби.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на загиналите в катастрофа фенове на гръцкия клуб ПАОК.

Александър Везенков поведе Олимпиакос в първите минути, реализирайки 7 от 11-те точки на отбора си. Българинът наниза и първата тройка в срещата. Везенков удължи серията на домакините с лесни две точки, а Ян Весели най-сетне сложи край на "сушата" на гостите - 4:13. След 10 минути игра Олимпиакос имаше аванс в резултата с 27:13. Везенков бе с 12 точки и 5 борби.

Играчите на Шави Паскуал изглеждат по различен начин през втората четвърт, но домакините се оттеглиха с аванс от 46:37 на почивката.

Барселона започна със серия то 5:0 второто полувреме. Кевин Пънтър вкара тройка и от преднината на Олимпиакос останаха 4 точки - 46:42. Флоутър на Дарио Брисуела свали разликата на 2 точки, а после Ян Весели изравни - 46:46. Везенков след кош плюс фаул стана автор на първите точки за Олимпиакос през второто полувреме, слагайки край на серията от 9:0 за гостите. Тайлър Дорси пък вкара важна тройка от ъгъла за "червено-белите - 52:46. В този момент Уил Клайбърн поведе Барселона и те стигнаха до преднина от 64:59 преди последната част.

С третата си тройка в срещата Везенков отново изведе Олимпиакос напред в резултата - 68:66. Последваха добри минути за Тайрик Джоунс и Фурние от домакините, които стигнаха до аванс 76:68. В крайна сметка Олимпиакос ликува с 87:75.

С този успех гръцкия състав се изкачиха на второ място в класирането с 16 победи и 8 загуби, докато Барселона се намира на пета позиция с баланс 16-9.