Олимпиакос си тръгна разочарован от Монако (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Спорт
Драма остави гърците с празни ръце срещу "монегаските" в Евролигата.

олимпиакос тръгна разочарован монако видео
Снимка: БГНЕС
Олимпиакос остана на крачка от нов успех в Евролигата. Селекцията на Йоргос Барцокас отстъпи драматично пред Монако с 80:81 в среща от 31-ия кръг, изиграна в "Гастон Медсен". Всичко се реши в края, когато Матю Стразел отбеляза победния кош баскетболистите на временния треньор Манучар Маркоишвили, които сложиха край на своето пропадане в турнира на богатите. Извън състава на гърците отново бе Александър Везенков, който продължава да лекува контузията, получена в гърба.

"Червено-белите" се намират на третото във временното класиране с 20 победи и 11 загуби, а "монегаските" заемат деветата позиция със 17 успеха и 14 успеха. На 17 март (вторник) Олимпиакос ще домакинства на Фенербахче, докато Монако ще има визита на Анадолу Ефес дава дни по-късно.

Майк Джеймс, Алфа Диало и Даниъл Тайс на бърза ръка осигуриха лидерството на домакините в началните минути. Усилията на Алек Питърс и Никола Милутинов бяха достатъчни за гостите да се събудят от нокдауна, но Матю Стразел стопира щурма им и почти собственоръчно даде тон на „монегаските“ за аванс от 8 точки в края на дебютния период.

Тери Тарпи пое щафетата от своите съотборници и отборът от Княжеството не се забави с намирането на пътя към двуцифрената разлика. Поредно пробуждане, този път дело на Тайлър Дорси и Милутинов, вдъхнови гърците. Домакините обаче имах отговор и за този подем, за да се приберат в съблекалнята при 43:37.

„Червено-белите“ включиха на друга скорост на старта на третата част и най-сетне се радваха на така желания обрат, осъществен чрез Костас Папаникоалу, Дорси, Питърс и Митинов. Тайс и Джеймс се превърнаха в обичайните заподозрени, връщайки паритета, но тимът от Пирея изкопчи точка актив след 30 минути игрово време.

Драмата се заплете в заключителната четвърт, в която водачеството смени своя притежател на няколко пъти. Поредното равенство бе фиксирано от Джеймс и Питърс, като точен наказателен удар на последния изведе действащите шампиони на Гърция за плюс точка с 27 секунди, оставащи на часовника. Кош с табло на Стразел върна точката аванс на „монегаските“ за в последните 4 секунди. В ответната атака отборът от Княжеството изигра страхотна защита, при която Млутинов стреля зад дъгата през човек и логично пропусна, оставяйки победата в домакинския лагер.

Тайлър Дорси бе на обичайното ниво за Олимпиакос, отчитайки се със своите 19 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Алек Питърс финишира със 17, Никола Милутинов регистрира 13 и 10 борби. Тайсън Уорд отбеляза 10 точки.

Майк Джеймс бе над всички за Монако с 14 точки, 5 борби и 5 асистенции, но получи контузия в бедрото във финалните акорди на мача и не го доигра. Джарън Блосъмгейм и Даниъл Тайс (5 овладени под двата ринга топки).

