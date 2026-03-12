БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Успяхме да влезем в ритъм и всички момичета се включиха чудесно, каза още центърът на баскетболните националки след четвъртия пореден успех в квалификациите за Евробаскет 2027.

Слушай новината

Преслава Колева описа четвъртия успех на националния отбор на България за жени в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 като чудесна подготовка за следващите два мача. „Лъвиците“ отнесоха очаквано Азербайджан със 120:40 в зала „Колодрума“.

Баскетболистката на Болцано изигра най-силния си мач с екипа на българките. Центърът поведе листата на реализаторите и остави на сметката си дабъл-дабъл. Тя завърши с 20 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 25 минути, в които престоя на паркета. Пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол Колева сподели, че очаква представителният ни тим да има труден тест срещу Украйна в следващата среща от пресявките.

Този мач беше чудесна подготовка за следващите два двубоя. Успяхме да влезем в ритъм и всички момичета се включиха чудесно, както и Стефани Костович, за която това беше първи мач. След загуба на Украйна, очакваме украинките да дойдат мотивирани и да дадат всичко от себе си. За нас е важно да сме готови и да се раздадем максимално в следващите две срещи“, каза Колева.

Свързани статии:

Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
България посреща Украйна на 14 март от 19:00 часа отново в зала...
Чете се за: 01:22 мин.
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
Селекцията на Таня Гатева стовари остава на перфектния път и мечтае...
Чете се за: 03:45 мин.
#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Преслава Колева #Български национален отбор по баскетбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
6
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Баскетбол

Без проблеми за Клипърс срещу Минесота в НБА
Без проблеми за Клипърс срещу Минесота в НБА
Борислава Христова: Искаме шест от шест Борислава Христова: Искаме шест от шест
Чете се за: 02:12 мин.
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Чете се за: 01:22 мин.
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027 България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:45 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027 Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ