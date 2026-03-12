Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два

Преслава Колева описа четвъртия успех на националния отбор на България за жени в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 като чудесна подготовка за следващите два мача. „Лъвиците“ отнесоха очаквано Азербайджан със 120:40 в зала „Колодрума“.

Баскетболистката на Болцано изигра най-силния си мач с екипа на българките. Центърът поведе листата на реализаторите и остави на сметката си дабъл-дабъл. Тя завърши с 20 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър за 25 минути, в които престоя на паркета. Пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол Колева сподели, че очаква представителният ни тим да има труден тест срещу Украйна в следващата среща от пресявките.

“Този мач беше чудесна подготовка за следващите два двубоя. Успяхме да влезем в ритъм и всички момичета се включиха чудесно, както и Стефани Костович, за която това беше първи мач. След загуба на Украйна, очакваме украинките да дойдат мотивирани и да дадат всичко от себе си. За нас е важно да сме готови и да се раздадем максимално в следващите две срещи“, каза Колева.