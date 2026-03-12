БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без проблеми за Клипърс срещу Минесота в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
Запази

Калифорнийци записаха трети пореден успех.

Снимка: БТА
Слушай новината

Лос Анджелис Клипърс нанесе тежко поражение на Минесота Тимбъруулвс със 153:128 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Калифорнийци записаха трети пореден успех и шести в последните седем двубоя, докато опонентът им загуби за трети път подред и се смъкна до шестата позиция в Западната конференция - на две места пред Клипърс. Това беше и второто най-добро представяне от отбор в НБА през настоящия сезон откъм резултатност, след като Денвър Нъгетс вкараха 157 точки срещу Портланд Трейл Блейзърс през февруари.

Кауай Ленард започна с 18 точки още в първата четвърт и завърши срещата с 45 при впечатляваща стрелба с 15 от 20 от игра, 6 от 9 от тройката и 9 от 10 от наказателната линия. 34-годишният ветеран получи помощ от Бенедикт Матюрин, който записа 22 точки, Дариъс Гарланд, който отбеляза 21, включително 5 тройки, и Джордан Милър с 14 точки и 7 асистенции.

За Минесота Антъни Едуардс беше най-резултатен с 36 точки, Наз Рийд добави 18, а Джулиъс Рандъл, Джейдън Макданиелс и Джейлън Кларк бяха с по 11.

Орландо Меджик победи Кливланд Кавалиърс със 128:122, благодарение на 35 точки на Дезмънд Бейн. 27-годишният гард вкара тройка и два наказателни удара в последните 17,4 секунди, за да донесе 36-ия успех за тима от Флорида, който се изкачи на петата позиция в Източната конференция.

Паоло Банкеро допринесе с 25 точки, 8 борби и 7 асистенции за Меджик, а Тристан Да Силва се отчете с 23 точки.

За Кавалиърс Джеймс Хардън отбеляза 30 точки и 8 асистенции, Донован Мичъл добави 25 точки, а Кион Елис вкара три от общо петте си тройки в последните три минути, за да върне интригата.

Ветеранът ДеМар ДеРоузън записа 39 точки и се изкачи на 18-ата позиция във вечната ранглиста при реализаторите в НБА, изпреварвайки легендата Тим Дънкан, но неговият Сакраменто Кингс допусна загуба със 109:117 от Шарлът Хорнетс.

ЛаМело Бол поведе тима от Северна Каролина с 30 точки, Майлс Бриджис добави 26, Кон Кнюпел вкара 5 тройки и общо 24 точки, а Брандън Милър отбеляза 20 точки.

За Кингс Ник Клифърд се отчете с 18 точки и 8 асистенции, а Прешъс Ачиува добави 14 точки и 8 борби.

Никола Йокич реализира 25-ия си трипъл-дабъл за сезона при разгромната победа на Денвър Нъгетс срещу Хюстън Рокетс със 129:93. Така тимът на сърбина се изравни по победи с тексасци, като вече е с 40 успеха от началото на сезона.

Йокич завърши срещата с 16 точки, 13 асистенции и 12 борби, но най-резултатен за отбора от Колорадо беше Джамал Мъри с 30 точки. Кристиан Браун добави 19, а Камерън Джонсън - 17.

За Хюстън Амен Томпсън беше най-добър с 16 точки, Джош Окоги добави 12, а Кевин Дюрант остана с едва 11 при цялостното слабо представяне на Рокетс, които вкараха само 4 от 33-те си опита от далечно разстояние.

Ню Йорк Никс се върна на победния път, надделявайки над Юта Джаз със 134:117. Джейлън Брънсън поведе нюйоркчани с 28 точки и 8 асистенции, Джордан Кларксън добави 27 точки, включвайки се от пейката, Оу Джи Ануноби допринесе с 22, а Карл-Антъни Таунс записа 21 точки и по 7 борби и асистенции.

Най-резултатен в срещата беше Брайс Сенсабо от Юта с 29 точки, Ейс Бейли добави 21, а Кайл Филиповски отбеляза 15 точки и 7 борби.

Ню Орлиънс Пеликанс постигна успех срещу Торонто Раптърс със 122:111, огорчавайки завръщането на бившия си играч Брандън Инграм в щата Луизиана. Трей Мърфи III поведе Пеликанс с 28 точки, а Дежонте Мъри записа най-силното си представяне, откакто се завърна след едногодишно отсъствие, вкарвайки 27 точки. Зайън Уилямсън добави 19, а Хърбърт Джоунс - 16.

Иманюъл Куикли беше най-резултатен за Раптърс с 25 точки, Брандън Инграм добави 22, а Ар Джей Барет - 16.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#НБА 2025/2026 #Минесота Тимбърулвс #Лос Анджелис Клипърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
6
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Баскетбол

Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два
Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два
Борислава Христова: Искаме шест от шест Борислава Христова: Искаме шест от шест
Чете се за: 02:12 мин.
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Чете се за: 01:22 мин.
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027 България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:45 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027 Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ