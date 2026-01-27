Седем привърженици на ПАОК са загинали на път за Франция

Огромна трагедия разтърси гръцкия футбол. Седем привърженици на ПАОК са загинали в пътен инцидент в Румъния, като те са пътували за мача на любимия си отбор срещу Олимпик Лион в Лига Европа.

Гръцката телевизия ERT показа как минибусът с фенове на гръцкия отбор се удря челно в камион в опит да избегне удар с друг автомобил. Автомобилът е бил напълно разрушен при удара, като катастрофата е станала в близост до Тимишоара. Хора от гръцкото посолство са пътували до мястото на инцидента, както и служители на ПАОК.

Гръцкият министър-председател Кирякос Мицотакис изрази съболезнованията си към семействата на жертвите.