Астън Вила спечели гостуването си на Лил с гол на Оли Уоткинс

Астън Вила победи Лил с миниманото 1:0 в първия мач от осминафиналите в Лига Европа. Оли Уоткинс отбеляза победния гол през втората част.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Пиер-Мороа" във Вилньов д'Аск бе на сметката на домакините, но Емилиано Мартинес се справи с него.

След почивката бирмингамци откриха резултата. Езри Конса отправи дълъг пас по въздух към Емилиано Буендия. Аржентинецът отклони с глава към Оли Уоткинс. Нападателят прехвърли с глава противниковия страж за 1:0.

Четири минути по-късно Амаду Онана можеше да удвои преднината на "вилъните", но стреля в дясната греда.

Реваншът на стадион "Вила Парк" в Бирмингам е на 19 март, четвъртък, от 22:00 часа.