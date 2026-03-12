БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Атанас Караиванов: Първенствата на Полша, Чехия и Словакия са отличен пример за нашето

Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Президентът на Професионалната футболна лига говори пред медиите след края на 52-ата Асамблея на Европейските футболни лиги.

Атанас Караиванов
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов посочи Полша, Чехия и Словакия като първенства, които са отличен пример за българското като път за развитие. Той говори пред медиите след края на 52-ата Асамблея на Европейските футболни лиги и разказа как се е стигнало до домакинството на София и какви са били основните насоки в работата.

„Според мен подобно събитие е положително. Първо се случва за първи път. В тази организация членуват 40 държави, Лигите са повече. Защото италианските втора и трета също членуват, английската Лига Чемпиъншип и клубовете в тях са над 1200. Това е организацията, която представлява техния интерес. Аз им благодаря, че избраха България, защото кандидатурата си е кандидатура, но изборът е на Борда. Миналата година общото събрание беше във Франкфурт (Германия), предишната в Лондон. Така че да се класира София според мене е положително. Естествено, че най-важното - и аз това съм го мислил, дали това домакинство ще бъде полезно за българските клубове. И съм убеден, че е така, защото ние имаме нужда да получаваме техния опит, тяхното съдействие във всяко едно отношение, защото те са изключително развити. И става дума и за големите лиги, които нямат стигане, но и средните като полската, чешката, словашката", коментира Караиванов.

Той подчерта, че те само до преди няколко години са били в нашата ситуация. Но са се развили за отрицателно време, защото комерсиализацията в спорта е огромна и това днес е един от изключително важните моменти.

И макар Асоциацията на лигите да не е организация като ФИФА и УЕФА, които правят пряко финансиране своите членове, но политически могат да съдействат в голям аспект.
Караиванов смята, че гостите също са харесали много престоя в София по програмата, която им е създадена, в това число и работната. Вчерашният ден е бил изпълнен със семинари и срещи, а днес е било Общото събрание, а отзивите са били, че са впечатлени от видяното.

„В това отношение опитът на тези лиги е изключително важен. Мога да кажа, че техните президенти - Михал Мертиняк от Словакия и Марчин Анимуцки от Полша, са членове на Борда. А полската лига - тя се развива просто невероятно. В момента е в топ 8 лиги на Европа. Преди 18 години Марчин е започнал сам да работи това. Телевизионните права там са 130 милиона евро. В Словакия до преди няколко години са имали два терена с отопление, както е при нас. Отдавна това там е задължително и всичките терени са с отопление. Разговаряме с тях, защото техните интереси са много близки до нашите. Защото ако кажем, че ще направим нещо, с което ще заприличаме на лигите в Англия, Германия или Испания, означава научна фантастика, за съжаление на този етап. Но да се приближим или да направим това, което са осъществили лигите от Централна Европа, от бившия Източен блок, убеден съм можем да го направим", каза президентът на Профилигата у нас.

