Атанас Караиванов: Първенствата на Полша, Чехия и Словакия са отличен пример за нашето

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов посочи Полша, Чехия и Словакия като първенства, които са отличен пример за българското като път за развитие. Той говори пред медиите след края на 52-ата Асамблея на Европейските футболни лиги и разказа как се е стигнало до домакинството на София и какви са били основните насоки в работата.

„Според мен подобно събитие е положително. Първо се случва за първи път. В тази организация членуват 40 държави, Лигите са повече. Защото италианските втора и трета също членуват, английската Лига Чемпиъншип и клубовете в тях са над 1200. Това е организацията, която представлява техния интерес. Аз им благодаря, че избраха България, защото кандидатурата си е кандидатура, но изборът е на Борда. Миналата година общото събрание беше във Франкфурт (Германия), предишната в Лондон. Така че да се класира София според мене е положително. Естествено, че най-важното - и аз това съм го мислил, дали това домакинство ще бъде полезно за българските клубове. И съм убеден, че е така, защото ние имаме нужда да получаваме техния опит, тяхното съдействие във всяко едно отношение, защото те са изключително развити. И става дума и за големите лиги, които нямат стигане, но и средните като полската, чешката, словашката", коментира Караиванов.

Той подчерта, че те само до преди няколко години са били в нашата ситуация. Но са се развили за отрицателно време, защото комерсиализацията в спорта е огромна и това днес е един от изключително важните моменти.

И макар Асоциацията на лигите да не е организация като ФИФА и УЕФА, които правят пряко финансиране своите членове, но политически могат да съдействат в голям аспект.

Караиванов смята, че гостите също са харесали много престоя в София по програмата, която им е създадена, в това число и работната. Вчерашният ден е бил изпълнен със семинари и срещи, а днес е било Общото събрание, а отзивите са били, че са впечатлени от видяното.