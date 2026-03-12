БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националният исторически музей посрещна елита на европейския футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Официалната гала вечеря на Генералната асамблея на Европейските лиги бе уважена от Георги Иванов, Атанас Фурнаджиев, Енцо Симонели и Кевин Пиърс.

Националният исторически музей посрещна елита на европейския футбол
Снимка: БФС
Слушай новината

В уникалната атмосфера на Националния исторически музей се проведе официалната гала вечеря, част от програмата на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги.

Залите на музея събраха на едно място най-влиятелните фигури в европейския клубен футбол днес. Сред чуждестранните делегати изпъкваха имената на президента на Асоциацията на Европейските лиги, член на Изпълкома на УЕФА и ръководител на швейцарската лига Клаудиус Шефер, Давид Терие – член на Изпълкома на УЕФА и президент на световния синдикат на футболистите ФИФПро (FIFPro), както и президентът на италианската Серия А Енцо Симонели, Кевин Пиърс от испанската Ла Лига, Матьо Морой от английската Висша лига, Арно Роже от френската Лига 1, както и високопоставени представители на ФИФА, УЕФА, клубните асоциации и други ключови международни организации.

От българска страна събитието бе уважено от най-високите етажи на родния футбол. На вечерята присъства и ръководството на Българския футболен съюз. Специални гости бяха президентът на БФС Георги Иванов, вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, президентът на БПФЛ Атанас Караиванов, членовете на Изпълнителния комитет Пламен Манолов, Теодор Тодоров и Мила Христова, изпълнителният директор на централата Андрей Петров, както и заместник изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов.

Преди официалната част, за делегатите бе организиран специален тур из експозициите на Националния исторически музей. Чуждестранните гости имаха уникалната възможност да се запознаят отблизо с величието на българската история и останаха силно впечатлени от артефактите по нашите земи. По време на официалната церемония президентът на БПФЛ Атанас Караиванов връчи реплика на фиала от Панагюрското съкровище на шефа на Европейските лиги Клаудиус Шефер.

#Кевин Пиърс #Енцо Симонели #Генерална Асамблея на Европейските футболни лиги #Български футболен съюз (БФС) # Атанас Фурнаджиев #Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
6
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Футбол

Христо Стоичков е специален гост на Генералната асамблея на Европейските футболни лиги
Христо Стоичков е специален гост на Генералната асамблея на Европейските футболни лиги
Шефът на академията на Каляри обучава родни футболни треньори Шефът на академията на Каляри обучава родни футболни треньори
Чете се за: 02:07 мин.
Лиъм Росиниър: Сами си стреляхме в крака Лиъм Росиниър: Сами си стреляхме в крака
Чете се за: 01:45 мин.
Луис Енрике: Ние сме отбор, който се бори през цялото време Луис Енрике: Ние сме отбор, който се бори през цялото време
Чете се за: 02:10 мин.
Хосеп Гуардиола: Сега е най-трудният момент Хосеп Гуардиола: Сега е най-трудният момент
Чете се за: 02:20 мин.
Алваро Арбелоа: Мадрид заслужаваше вечер като тази Алваро Арбелоа: Мадрид заслужаваше вечер като тази
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ