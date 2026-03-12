Лионел Меси и Интер Маями стъпиха накриво срещу Нешвил за Шампионската купа на КОНКАКАФ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3
БНТ
Реваншът от осминафиналите е на 18 март.

Снимка: БТА
Слушай новината

Лионел Меси и Интер Маями не успяха да започнат с успех в турнира за Шампионската купа на КОНКАКАФ. Аржентинецът и неговите съотборници сътвориха равенство при визитата си на Нешвил в първия мач от осминафиналите.

Двата тима от САЩ ще се срещнат отново на 18 март на стадион „Чейс“ във Форт Лодърдейл, Флорида, за реванша, в който ще бъде решено кой ще продължи към четвъртфиналната фаза.

Преди мача Лионел Меси беше отбелязал в шест поредни двубоя срещу Нешвил от 20 април 2024 година, вкарвайки 12 гола и давайки пет асистенции в този период. Аржентинецът обаче остана без гол за втори път в последните си четири мача, след като също пропусна да се разпише при загубата с 0:3 срещу Лос Анджелис ФК на 21 февруари.

Меси все пак получи шанс в 57-ата минута, когато проби отдясно и отправи изстрел към вратата на противниковия тим, който обаче беше спасен от вратаря Браян Шуаки.

Най-добрата възможност за „жълтите“ дойде от корнер в 65-ата минута, когато Рийд Бейкър-Уайтинг отправи удар с глава и затрудни вратаря на Маями Дейн Сейнт Клеър, но 28-годишният канадец се протегна и направи спасяване.

Победителят между Интер Маями и Нешвил ще се изправи срещу Филаделфия Юниън или мексиканския Клуб Америка в четвъртфиналите, който преди реванша в Мексико е с предимство от 1:0 от първия двубой.

