Лиъм Росиниър: Сами си стреляхме в крака

Лиъм Росиниър подходи философски след тежкия старт на осминафиналите за Челси в Шампионската лига. Англичаните допуснаха поражение срещу Пари Сен Жермен с 2:5 в първия мач. Мениджърът на „сините“ определи резултата като разочароващ.

„Много разочароващ резултат във вечер, в която през по-голямата част от мача бяхме наистина щастливи. Последните 15 минути бяха наистина безумни. Това е моя вина. Трябва да бъдем по-добри в моменти, когато се случват неуспехи и грешки. Трябва да останем спокойни тогава, включително и аз. Болезнено е, защото в продължение на 75 минути бяхме равностойни“, коментира специалистът.

Той защити вратаря Филип Йоргенсен.

„Играчите правят грешки. Филип не е първият, който прави грешка. В този момент, при 2:2, ние сме във възход. Петият гол беше най-болезненият. Не се справихме с начина на игра, те вкараха пети гол и направиха реванша много труден“, добави наставникът.

„Ако е имало нещо от наша страна, което е било грешно или нередно, се извинявам от името на клуба. Сами си стреляхме в крака и направихме този мач много труден. Дори при 4:2, това не е най-добрият резултат, но все още имаше шанс. Петият гол е болезненият", завърши Росиниър.