ИЗВЕСТИЯ

Алваро Арбелоа: Мадрид заслужаваше вечер като тази

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Бяхме търпеливи и обърнахме идеята, заяви треньорът на Реал след шеметния старт на осминафиналите в Шампионската лига.

Снимка: БТА
Алваро Арбелоа e доволен от представянето на Реал Мадрид на старта на осминафиналите в Шампионската лига. Испанците сразиха Манчестър Сити с 3:0 в първия мач на „Снтиаго Бернабеу“. Старши треньорът сподели с какво „белите“ са стигнали до ключовия успех.

Щастлив съм за феновете и играчите - всички се насладиха на тази победа. Мадрид заслужаваше вечер като тази, а 3:0 е по-добър резултат, отколкото някой от вас очакваше, нали?“, започна той.

„Бяхме наясно с това колко добре играе Сити и как Пеп харесва да играе отборът му. Затова опитахме да затворим коридорите им за подавания, да стесним пространствата между линиите си и хоризонтално между футболистите си. Гостите се опитваха да ни накарат да пресираме с индивидуални играчи, за да остане място зад нас, но ние се справихме с това. Бяхме търпеливи и обърнахме идеята - чакахме, докато те ни пресират и ни дадат пространство зад тях. Знаехме, че ако се справим с това, можем да ги нараним“, обясни специалистът.

Наставникът коментира и представянето на Федерико Валверде, заби хеттрик във вратата на англичаните.

Валверде? Той е Хуанито на 21-ви век. Където и да поискаш да играе, той ще се справи. Всяко нещо, от което се нуждае един велик футболист на Реал Мадрид, Феде Валверде го притежава."

Колкото до другата седмица, казах на момчетата, че има много още работа - това не е приключило“, категоричен беше Арбелоа.

#Алваро Арбелоа #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид

