Хосеп Гуардиола: Сега е най-трудният момент

Хосеп Гуардиола изрази своето разочарование от представянето на Манчестър Сити на старта на осминафиналите в Шампионската лига. Англичаните отстъпиха пред Реал Мадрид с 0:3 на „Сантиаго Бернабеу“. Мениджърът на „гражданите“ определи сегашната ситуация като най-трудния момент.

„Това е лош резултат, не можем да го отречем. Първият гол беше заради лошо представяне в защита, а след това качеството, което показаха Валверде и другите играчи на Реал беше страхотно . . . труден резултат за нас, но очевидно 3:0 е по-добре от 4:0. Имаме шест дни. Ще се възстановим, ще отидем в Уест Хям, след което ще опитаме всичко на реванша“, каза Гуардиола след двубоя.

На въпрос какъв шанс има Сити, той отговори: „Сега, не много, но не съм човек, който да каже, че няма да опитаме. Сега е най-трудният момент, но ще анализираме какво да направим по-добре, ще се опитаме да бъдем по-активни и ще опитаме“, започна той.

Сити влязоха в мача като фаворити поради непостоянната форма на Реал в Ла Лига и дългия списък с контузени. Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Родриго бяха сред отсъстващите за "белите".

Въпреки резултата испанецът смята, че има позитиви от представянето.

„Нямам чувството, че сме имали проблем. Мисля, че изиграхме доста добър мач. Стигахме до наказателното поле много пъти и когато успяваш да го направиш, означава, че си следвал добър процес, но не вкарахме, а Реал Мадрид винаги е много опасен. Стигнахме до голлинията много пъти - шест, седем, осем пъти, така че свършихме добра работа, просто ни липсваха детайлите. Не казвам, че Реал не играха добре, но нашата игра не беше толкова лоша, колкото този резултат“, коментира Гуардиола.