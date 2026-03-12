БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шефът на академията на Каляри обучава родни футболни треньори

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Марко Марки е в София, където провежда пратически занимания с УФК Ботев и едно от столичните училища.

Шефът на академията на Каляри обучава родни футболни треньори
Слушай новината

Италианският футболен клуб Каляри провежда обучение на български специалисти по своята утвърдена методика. В София е Марко Марки, директор на Академията на Каляри, който провежда практическите занимания с треньори от УФК Ботев София и училище по математика „Питагор“, пренасяйки опита и стандартите на италианската Серия А у нас.

Академия Каляри Xplay е сред водещите школи в Италия по отношение на развитието на млади таланти. Към момента в нея вече се обучават пет български футболисти, за които отзивите са изключително позитивни.

“От 40 години обучавам, това е моят живот и с вас ще направим страхотен екип за бъдещето”, казва Марки, който е създател и на програмата на Ювентус за подрастващи в периода 2004-2007 г.

Проектът се реализира в тясно сътрудничество с 57-мо СУ „Св. Наум Охридски“, където учат голяма част от футболистите на Ботев София.

Радвам се, че Каляри се спряха именно на нашия партньорски клуб. Със своите пет затревени терена училището предлага едни от най-добрите условия за съчетаване на образование и спорт у нас. Вярвам, че с правилната методика бъдещето на децата ни е гарантирано,“ сподели Георги Сеизов, директор на 57-мо спортно училище.

Инициативата обхваща и възпитаниците на училище по математика „Питагор“, подчертавайки ролята на физическата активност за интелектуалното развитие, съобщава от Sport PR Events Managment.

Въвеждането на правилна методика и подход към учениците бе наша дългосрочна цел. Радвам се, че заедно с партньорите ни ще приложим този модел и в училище „Питагор“. Спортът помага изключително много на математическото мислене и резултатите скоро ще бъдат видими,“ заяви директорът на училището Асен Александров.

#УФК Ботев София #ФК Каляри

