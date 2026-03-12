БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Луис Енрике: Ние сме отбор, който се бори през цялото време

Спорт
Имаше моменти, в които бяхме в затруднение, но атмосферата на стадиона беше невероятна, отбеляза треньорът на ПСЖ при ценния успех на осминафиналите в Шампионската лига.

Лус Енрике отчете като добър резултата на Пари Сен Жермен за начало на осминафиналите в Шампионската лига. Действащите носители на трофея в турнира на богатите сразиха Челси с 5:2 в първия мач на „Парк де Пренс“. Старши треньорът отчете духът и борбата, които французите демонстрираха за пореден път.

Имаше моменти, в които бяхме в затруднение, но атмосферата на стадиона беше невероятна. С връзката между нашите фенове и отбора, можем да играем по-зле, добре или много добре, но се борим. Ние сме отбор, който се бори през цялото време, стремим се да играем атакуващ футбол. Резултатът е много добър, но все още има гостуване”, сподели испанецът.

"Това, което мога да кажа е, че през целия сезон отборът се стреми да се подобри. В момента се стремим да играем силно срещу тези отбори. Свикнали сме да играем този тип мачове, защото го правим през цялата групова фаза. В тази сереща показахме, че всеки път, когато вкарахме гол и гостите изравниха, продължихме да играем по същия начин и накрая имахме шансове да спечелим с 5:2, но повтарям, все още има един мач“, добави наставникът.

"Беше много трудно, защото и двата отбора се опитваха да играят футбол. Това е най-важният момент за нас в това състезание. Мисля, че играхме добре, на високо ниво срещу труден отбор. Щастлив съм. Ще се стремим да спечелим следващата среща, това е нашата идея, нашият манталитет, но ще бъде трудно, ще бъде сложен мач, разбира се“, завърши Енрике.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #Луис Енрике

