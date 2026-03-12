БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПСЖ направи огромна крачка към четвъртфиналите след голов спектакъл срещу Челси

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Хвича Кварацхелия блесна с два гола, а парижани обърнаха мача след почивката и спечелиха с 5:2

ПСЖ направи огромна крачка към четвъртфиналите след голов спектакъл срещу Челси
Пари Сен Жермен победи Челси с 5:2 на стадион "Парк де Пренс“ в първия мач между двата отбора от осминафиналите на Шампионската лига. Срещата предложи много положения и обрати, като парижани стигнаха до убедителния успех след силно второ полувреме.

Наставникът на домакините Луис Енрике заложи в атака на Усман Дембеле, Брадли Баркола и Дезире Дуе, а в средата на терена действаха Жоао Невеш, Витиня и Уорън Заир-Емери. В защита пред вратаря Матвей Сафонов започнаха Ашраф Хакими, Маркиньос, Вилиан Пачо и Нуну Мендеш.

Мениджърът на гостите Лиъм Росиниър избра Жоао Педро да води атаката, подпомаган от Педро Нето, Енцо Фернандес и Коул Палмър. Двойката опорни халфове бяха Мойсес Кайседо и Рийс Джеймс, а в отбрана пред вратаря Филип Йоргенсен започнаха Мало Густо, Уесли Фофана, Трево Чалоба и Марк Кукурея.

Срещата започна с добра възможност за гостите още в 5-ата минута, когато Рийс Джеймс центрира отдясно, но подаването му не намери нито Жоао Педро, нито Педро Нето в наказателното поле. Малко по-късно ПСЖ започна да налага натиск и това даде резултат в 10-ата минута. След центриране отдясно Жоао Невеш отклони с глава към Брадли Баркола, който стреля мощно под напречната греда за 1:0.

Лондончани постепенно изравниха играта и създадоха няколко опасни атаки. В 18-ата минута Педро Нето се озова на добра позиция в наказателното поле, но защитата на домакините се намеси навреме. Натискът на английския тим се материализира в 28-ата минута, когато Енцо Фернандес намери непокрития Мало Густо, а френският защитник стреля и след рикошет топката премина през ръцете на Сафонов за 1:1.

Мачът продължи да бъде открит и изпълнен с положения. В 40-ата минута Челси беше близо до обрат чрез Коул Палмър, но ударът му беше спасен от Сафонов. Само секунди по-късно ПСЖ организира светкавична контраатака, при която Усман Дембеле се освободи от защитник и с точен удар в далечния ъгъл отново изведе домакините напред – 2:1.

В началото на второто полувреме темпото на играта спадна, но Челси успя да възстанови равенството в 57-ата минута. Педро Нето пресече неточно подаване на Дезире Дуе и напредна по левия фланг, след което намери отлично включилия се Енцо Фернандес, който с точен удар по земя направи резултата 2:2.

В 64-ата минута Брадли Баркола показа отлична техника, за да се измъкне от защитник на Челси, но Мало Густо успя да блокира удара му. Малко след това Луис Енрике извърши промяна, като извади Усман Дембеле и на негово място се появи Канг‑Ин Лий.

Нов обрат в срещата настъпи в 74-ата минута. Вратарят на Челси Филип Йоргенсен допусна сериозна грешка при изнасянето на топката, като подаването му беше пресечено от Брадли Баркола. Топката достигна до Хвича Кварацхелия, който подаде към Витиня, а португалецът технично прехвърли Йоргенсен за 3:2.

Челси се опита да реагира и в 80-ата минута дори прати топката във вратата чрез Жоао Педро, но попадението не беше признато заради засада на Педро Нето в началото на атаката.

ПСЖ окончателно реши мача в 86-ата минута. Рийс Джеймс загуби топката в средата на терена под натиска на Сени Майулу, а при бързата атака топката достигна до Хвича Кварацхелия, който навлезе навътре от левия фланг и с мощен удар по диагонала направи резултата 4:2.

В самия край на срещата домакините стигнаха и до пето попадение. В четвъртата минута на добавеното време Ашраф Хакими напредна по десния фланг и центрира по земя към наказателното поле, където Хвича Кварацхелия завърши от около 12 метра за крайното 5:2.

Така ПСЖ си осигури сериозен аванс преди реванша между двата отбора, който ще се играе след седмица в Лондон.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Челси

