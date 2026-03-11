БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Байер Леверкузен и Арсенал оставиха всичко за реванша

Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Капитанът на германския тим Роберт Андрих даде аванс на „аспирините“ веднага след почивката, а Кай Хавертц изравни от дузпа в 89-ата минута срещу бившия си клуб.

Кай Хаверц
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Байер Леверкузен и Арсенал не успяха да се победят и завършиха 1:1 в първия осминафинален сблъсък помежду си в Шампионската лига. Двубоят на „БайАрена“ предложи драматичен финал, след като домакините поведоха в началото на второто полувреме, но „топчиите“ измъкнаха равенството в самия край.

Капитанът на германския тим Роберт Андрих даде аванс на „аспирините“ веднага след почивката, а Кай Хавертц изравни от дузпа в 89-ата минута срещу бившия си клуб.

Победителят от този сблъсък ще срещне на четвъртфиналите по-добрия от двойката между Бодьо/Глимт и Спортинг Лисабон.

Преди началото на мача домакините от Леверкузен отдадоха специална почит на Кай Хавертц, който се завърна на „БайАрена“ десет години след трансфера си в Арсенал. Германският национал получи награда от клуба, където започна голямата си кариера.

Срещата започна с добра възможност за Байер. Още в 7-ата минута Кристиан Кофане се озова в отлична позиция, но Давид Рая успя да реагира и запази равенството.

Арсенал отговори в 20-ата минута с най-доброто положение за първата част. Виктор Гьокереш намери Габриел Мартинели в наказателното поле, бразилецът стреля веднага, но топката се отби в напречната греда зад Янис Бласвих.

До края на първото полувреме Пиеро Инкапие също имаше шанс да се разпише, но не успя да се възползва от възможността.

Домакините обаче удариха веднага след почивката. Още в първата минута на втората част Роберт Андрих се извиси след центриране на Алехандро Грималдо от корнер и с глава прати топката във вратата на Рая за 1:0.

След гола темпото на игра спадна и двата отбора водеха по-голямата част от битката в средата на терена. В 84-ата минута Арсенал беше близо до изравняването, но Юриен Тимбер пропусна с глава от добра позиция.

Лондончани все пак стигнаха до гол в самия край. В 87-ата минута Нони Мадуеке бе фаулиран в наказателното поле от Малик Тилман и съдията посочи бялата точка. Кай Хавертц застана зад топката и хладнокръвно реализира, оформяйки крайното 1:1 преди реванша.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байер Леверкузен #ФК Арсенал

