Пожар без изход - Тотнъм затъва, а Тудор не намира решение

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 06:22 мин.
Спорт
тотнъм наказа трима привърженици нацистки поздрави
Снимка: БТА
Катастрофалната загуба на Тотнъм с 2:5 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига във вторник беляза ново дъно в хаотичния сезон на лондонския клуб. В сряда от Тотнъм съобщиха, че временният мениджър Игор Тудор ще говори пред медиите в петък на пресконференция преди мача от Висшата лига срещу Ливърпул. Тудор, който бе привлечен отчасти заради способността си да оказва бърз положителен ефект върху отборите, които е водил, до момента е записал четири поредни загуби в рамките на едва 25 дни начело на тима, след като замени Томас Франк на 14 февруари.

Докато надеждите за продължаване напред в Шампионската лига изглеждат сериозно разклатени след последното тежко поражение, ситуацията на Тотнъм във Висшата лига остава най-тревожна.

Основната задача пред клуба сега е да избегне немислимото – първо изпадане от елита от 1977 година насам. Само десет месеца след като спечели Лига Европа, Тотнъм се намира само на една точка над зоната на изпадащите, като до края на сезона остават девет мача.

„Във футболно отношение това е абсолютна криза, в която се намира Тотнъм“, заяви коментаторът Джон Мъри пред BBC Radio 5 Live.

След като Тудор не успява да подобри резултатите на отбора и почти няма признаци за прогрес, възниква въпросът дали клубът може да разчита на друг човек, който да спаси сезона.

От какъв мениджър има нужда Тотнъм?

Сред причините за назначаването на Тудор беше добрата му репутация като треньор, който успява бързо да стабилизира отбори – включително по време на престоя си в италианския гранд Ювентус.

Той дори получи постоянен договор в Торино, след като класира тима за Шампионската лига с серия от осем победи и едно равенство в последните девет мача от сезон 2024/25. Засега обаче подобен ефект не се вижда в Северен Лондон.

Бившият вратар на Тотнъм Пол Робинсън заяви пред BBC Radio 5 Live, че Тудор „не е бил правилният избор още от самото начало“.

„Често се говори за ефекта на новия мениджър – когато играчите реагират и постигат няколко бързи резултата. Това търсеше Тотнъм. Но за клуба това е грешният човек в грешния момент. Играчите не показват дори минималното изискване – максимални усилия. Липсват отношение и отдаденост. Те не играят за мениджъра", каза Робинсън.

В неделя Тотнъм гостува на Ливърпул на „Анфийлд“, стадион, на който тимът е допуснал 17 гола в последните си четири визити във всички турнири.

След това предстои и изключително важен домакински мач срещу прекия съперник в битката за оцеляване Нотингам Форест.

Междувременно халфът на Тотнъм Ив Бисума призна, че играчите възприемат ситуацията като „голяма извънредна ситуация“.

Бившият мениджър на клуба Тим Шерууд дори обвини Тудор, че „налива масло в огъня“. „Той изобщо не е повдигнал духа на отбора“, заяви Шерууд в подкаста No Tippy Tappy Football. „Той е пожарникар, който държи туба с бензин – вместо да гаси пожара, го разпалва.“

Кой може да помогне?

Ако Тотнъм реши да направи промяна, ключово ще бъде намирането на мениджър, който може да върне увереността в състава. В същото време бившият футболист на клуба Крис Уодъл смята, че отговорността е и на играчите.

„Играчите са напълно без самочувствие“, каза Уодъл. „Ако нямаш увереност, не можеш да играеш. Много от футболистите на Тотнъм се крият на терена.“

Сред възможните варианти е бившият халф на клуба Райън Мейсън, който вече два пъти е бил временен треньор на Тотнъм – през 2021 и 2023 година.

Той напусна клуба миналото лято, за да поеме Уест Бромич, но беше уволнен през януари. Тим Шерууд също заяви, че би приел краткосрочно да се върне като треньор, за да помогне на клуба да излезе от кризата. Друг вариант е Маурисио Почетино, който вече е бил начело на Тотнъм, но договорът му със САЩ е до края на Световното първенство това лято.

79-годишният Хари Реднап обаче категорично отхвърли възможността да се завърне.

„Няма да приема – и не очаквам да получа обаждане“, каза той пред BBC Radio 5 Live.

Сред другите имена, които са били обсъждани, са Роберто де Дзерби, Един Терзич и Марко Розе. На пазара през лятото могат да се окажат още Оливер Гласнер, Андони Ираола и Марко Силва, но не е ясно дали някой от тях би напуснал настоящия си клуб по-рано, за да помогне на Тотнъм.

Към момента опциите пред лондонския клуб изглеждат ограничени, а времето до края на сезона постепенно намалява.

