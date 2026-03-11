Реал Мадрид направи огромна крачка към четвъртфиналите след 3:0 над Сити

Реал Мадрид направи огромна крачка към четвъртфиналите на Шампионската лига, след като победи Манчестър Сити с категоричното 3:0 в първия мач от осминафиналите на турнира. Големият герой на вечерта бе Федерико Валверде, който реализира хеттрик още преди почивката и изведе „белите“ до впечатляващ успех на „Сантяго Бернабеу“.

Домакините започнаха срещата уверено и постепенно наложиха контрол върху играта. Първият сериозен удар към една от двете врати бе отправен от гостите, но Тибо Куртоа се намеси сигурно. Малко по-късно Браим Диас също опита късмета си, но без резултат.

Реал откри резултата в 20-ата минута. След бърза атака Валверде се озова на отлична позиция и с прецизен удар прати топката във вратата за 1:0. Само седем минути по-късно уругвайският халф отново наказа съперника, този път с удар с левия крак, удвоявайки аванса на мадридчани.

Футболистите на Манчестър Сити изпитваха сериозни трудности в организирането на опасни атаки, докато домакините играеха с голямо самочувствие. Малко преди почивката Валверде оформи своя хеттрик и направи резултата класически – 3:0.

В началото на второто полувреме Реал можеше окончателно да реши всичко. Винисиус Жуниор беше изведен сам срещу вратаря и спечели дузпа, след като бе фаулиран. При изпълнението обаче Джанлуиджи Донарума отгатна посоката на удара и успя да спаси.

Гостите се активизираха в средата на втората част и стигнаха до няколко опасни ситуации. Най-чистото положение се откри пред Нико О'Райли, но Куртоа направи блестящо спасяване и запази сухата си мрежа.

До края на срещата Манчестър Сити опита да намали изоставането си, но защитата на Реал се справи стабилно и не позволи промяна в резултата.

Така испанският гранд взе солидна преднина преди реванша в Англия. Победителят от този сблъсък почти сигурно ще се изправи срещу Байерн Мюнхен в следващата фаза на турнира, след като германският тим има убедителен аванс срещу Аталанта.