В рамките на два дни на 11 и 12 март София бе домакин на 52-ата Генерална асамблея на Асоциацията на Европейските лиги, която събра представители на над 40 футболни лиги в Европа.

За да проследят на живо ключовите дискусии и решения за бъдещето на европейския клубен футбол, същинската част на Асамблеята бе уважена и от най-високото ръководство на Българския футболен съюз.

Начело на делегацията на родната централа бе президентът Георги Иванов. Заедно с него присъстваха вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, членът на Изпълнителния комитет на БФС Мила Христова, изпълнителният директор на централата Андрей Петров, както и заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов.

Програмата на форума включи редица работни срещи и дискусии, като по време на семинара представители на лигите на Чехия, Ирландия и Словакия представиха пред българските клубове своите успешни модели за развитие, изграждане на устойчиви комерсиални стратегии и ефективно взаимодействие с националните федерации.

Кулминацията на събитието бе същинската Генерална асамблея днес, когато делегатите обсъдиха и взеха ключови решения, свързани с бъдещето на клубния футбол в Европа. Сред основните теми бяха развитието на състезателния календар, разпределението на солидарните плащания от европейските клубни турнири и защитата на конкурентоспособността на вътрешните първенства.