Болоня и Рома не се победиха в италианския сблъсък в Лига Европа

Първата среща от осминафиналите в Лига Европа между Болоня и Рома завърши при равенство 1:1. Домакините откриха резултата, преди играчите на Джан Пиеро Гасперини да изравнят.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Ренато ДалАра" в Болоня бе на сметката на домакините, но Миле Свилар се справи с него.

След почивката възпитаниците на Винченцо Италиано заслужено откриха резултата в 50-ата минута. Федерико Бернардески изпрати топката в горния далечен удар с фалцов изстрел от вътрешността на наказателното поле.

Само четири минути по-късно гостите можеха да възобновят равенството, но Дониел Мален стреля в лявата греда.

"Римските вълци" стигнаха до изравнителен гол в 71-ата минута. Дониел Мален ангажира няколко противникови бранители, а при създалата се суматоха топката отиде на пътя на Лоренцо Пелегрини, който изравни с шут от движение.

В 77-ата минута късметът отново не бе на страната на столичани. Удар на Дониел Мален се отби в крака на Йон Лукуми и попадна в лявата греда.

В предпоследната минута от редовното време домакините можеха да върнат преднината си, но Мартин Витик стреля с глава в напречната греда.

Реваншът на стадион "Олимпико" в Рим е на 19 март, четвъртък, от 22:00 часа.