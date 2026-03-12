БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Порто и Панатинайкос постигнаха ценни победи в Лига Европа

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Португалците спечелоха гостуването си на Щутгарт, докато гърците спечелиха домакинството си на Бетис с гол от дузпа на Винсенте Таборда.

Порто
Снимка: БТА
Порто победи Щутгарт с 2:1 като гост в първия мач от осминафиналите на Лига Европа.

В 20-ата минута Уилиям Гомеш стреля в напречната греда. Минута по-късно Терем Мофи откри резултата в 21-ата минута, а шест по-късно Родриго Мора удвои преднината на гостите.

До края на първото полувреме Дениз Ундав се разписа за домакините. След почивката гол на Анджело Щилер бе отменен заради засада.

Реваншът на "Ещадио до Драгао" в Порто е в четвъртък, 19 март, от 22:00 часа.

На Олимпийския стадион в Атина местният гранд Панатинайкос взе минимален аванс от 1:0 срещу испанския Бетис.

Гол от дузпа на аржентинеца Винсенте Таборда две минути преди края донесе ценната победа за отбора на Рафа Бенитес.

И двата отбора завършиха мача с по 10 души ПАО остана в намален състав след втори жълт картон на мароканеца Анас Зарури в 59-а минута, а за Бетис бе изгонен Диего Йоренте за нарушението в 87-а минута, за което реферът отсъди дузпа в полза на Панатинайкос.

Реваншът на "Ла Куртиха" в Севиля е в четвъртък, 19 март, от 22:00 часа.

