БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Два варианта за нов договор на Лучано Спалети

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Специалистът е близо до удължаване на контракта си с тима.

Лучано Спалети
Снимка: БТА
Слушай новината

Според информации от Италия преговорите за нов договор на старши треньора на Ювентус Лучано Спалети напредват, като „бианконерите“ са подготвили две различни предложения, между които наставникът може да избере.

Спалети пое Ювентус на 30 октомври, подписвайки краткосрочен договор до края на сезон 2025–26, след като клубът освободи настоящия мениджър на Тотнъм Игор Тудор.

Оттогава треньорът успя да подобри резултатите на отбора, въпреки че тимът отпадна от Шампионската лига след поражение от Галатасарай. В момента Ювентус води битка с Рома и Комо за място в Шампионската лига през следващия сезон, но според последните информации бъдещето на Спалети не зависи задължително от класиране в топ 4.

По данни на „Гадзета дело Спорт“ от четвъртък разговорите за удължаване на договора продължават, като към момента на масата има два варианта за наставника.

Първият предвижда нов контракт за 12 месеца – до края на сезон 2026–27, с опция за удължаване с още една година. Заплатата по него ще бъде около 6 милиона евро на сезон плюс приблизително 1 милион евро под формата на бонуси.

Вторият вариант е директен двугодишен договор, но при малко по-ниско възнаграждение – около 5 милиона евро на сезон. Тази опция би дала на Спалети по-голяма сигурност както по отношение на работата, така и на доходите му.

Според „Гадзета дело Спорт“ на този етап и двете страни са по-склонни да се насочат към първия вариант.

#Серия А 2025/26 #ФК Ювентус #Лучано Спалети

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
4
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Европейски футбол

Христо Стоичков е специален гост на Генералната асамблея на Европейските футболни лиги
Христо Стоичков е специален гост на Генералната асамблея на Европейските футболни лиги
Националният исторически музей посрещна елита на европейския футбол Националният исторически музей посрещна елита на европейския футбол
Чете се за: 02:15 мин.
Шефът на академията на Каляри обучава родни футболни треньори Шефът на академията на Каляри обучава родни футболни треньори
Чете се за: 02:07 мин.
Лиъм Росиниър: Сами си стреляхме в крака Лиъм Росиниър: Сами си стреляхме в крака
Чете се за: 01:45 мин.
Луис Енрике: Ние сме отбор, който се бори през цялото време Луис Енрике: Ние сме отбор, който се бори през цялото време
Чете се за: 02:10 мин.
Хосеп Гуардиола: Сега е най-трудният момент Хосеп Гуардиола: Сега е най-трудният момент
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ