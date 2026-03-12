Два варианта за нов договор на Лучано Спалети

Според информации от Италия преговорите за нов договор на старши треньора на Ювентус Лучано Спалети напредват, като „бианконерите“ са подготвили две различни предложения, между които наставникът може да избере.

Спалети пое Ювентус на 30 октомври, подписвайки краткосрочен договор до края на сезон 2025–26, след като клубът освободи настоящия мениджър на Тотнъм Игор Тудор.

Оттогава треньорът успя да подобри резултатите на отбора, въпреки че тимът отпадна от Шампионската лига след поражение от Галатасарай. В момента Ювентус води битка с Рома и Комо за място в Шампионската лига през следващия сезон, но според последните информации бъдещето на Спалети не зависи задължително от класиране в топ 4.

По данни на „Гадзета дело Спорт“ от четвъртък разговорите за удължаване на договора продължават, като към момента на масата има два варианта за наставника.

Първият предвижда нов контракт за 12 месеца – до края на сезон 2026–27, с опция за удължаване с още една година. Заплатата по него ще бъде около 6 милиона евро на сезон плюс приблизително 1 милион евро под формата на бонуси.

Вторият вариант е директен двугодишен договор, но при малко по-ниско възнаграждение – около 5 милиона евро на сезон. Тази опция би дала на Спалети по-голяма сигурност както по отношение на работата, така и на доходите му.

Според „Гадзета дело Спорт“ на този етап и двете страни са по-склонни да се насочат към първия вариант.