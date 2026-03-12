Италиански сблъсък приковава вниманието в Лига Европа

Първите осминафинални битки в Лига Европа ще се изиграят днес, 12 март. Един от най-интригуващите сблъсъци противопоставя два отбора от Серия А и единствените италиански представители, останали в турнира – Болоня и Рома. Мачът стартира в 19:45 часа.

Домакините от Болоня не правят най-добрия си сезон и са на 11 точки от шестия Ювентус във вътрешния шампионат. Тимът се надява на пробив в ЛЕ, но трябва да мине през Рома на Джан Пиеро Гасперини, който от своя страна е на пета позиция в Серия А, с равен брой точки с четвъртия Комо.

Досега през сезона двата тима се изправиха един срещу друг веднъж - през август миналата година, когато „вълците“ спечелиха домакинството си на „Олимпико“ с 1:0. Освен двата мача в Лига Европа, предстои още един мач на „Ренато Дал Ара“, който е насрочен за края на април.

Реваншът в италианската столица пък е на 19 март.

Щутгарт – Порто, Лил – Астън Вила и Селта – Лион са други любопитни 1/8-финални двойки.

Освен мачовете от ЛЕ, предстоят първи осминафинали и в Лигата на конференциите. Фаворитът Кристъл Палас приема АЕК Ларнака, а Фиорентина посреща Ракув Ченстохова