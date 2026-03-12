БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италиански сблъсък приковава вниманието в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Мачът между Рома и Болоня ще бъде сред най-интригуващите във втория по сила турнир на Стария континент.

Италиански сблъсък приковава вниманието в Лига Европа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Първите осминафинални битки в Лига Европа ще се изиграят днес, 12 март. Един от най-интригуващите сблъсъци противопоставя два отбора от Серия А и единствените италиански представители, останали в турнира – Болоня и Рома. Мачът стартира в 19:45 часа.

Домакините от Болоня не правят най-добрия си сезон и са на 11 точки от шестия Ювентус във вътрешния шампионат. Тимът се надява на пробив в ЛЕ, но трябва да мине през Рома на Джан Пиеро Гасперини, който от своя страна е на пета позиция в Серия А, с равен брой точки с четвъртия Комо.

Досега през сезона двата тима се изправиха един срещу друг веднъж - през август миналата година, когато „вълците“ спечелиха домакинството си на „Олимпико“ с 1:0. Освен двата мача в Лига Европа, предстои още един мач на „Ренато Дал Ара“, който е насрочен за края на април.

Реваншът в италианската столица пък е на 19 март.

Щутгарт – Порто, Лил – Астън Вила и Селта – Лион са други любопитни 1/8-финални двойки.

Освен мачовете от ЛЕ, предстоят първи осминафинали и в Лигата на конференциите. Фаворитът Кристъл Палас приема АЕК Ларнака, а Фиорентина посреща Ракув Ченстохова

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Болоня #ФК Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
3
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
4
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
5
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Футбол

Класика доближи Бодьо/Глимт до четвъртфиналите в Шампионската лига
Класика доближи Бодьо/Глимт до четвъртфиналите в Шампионската лига
ПСЖ направи огромна крачка към четвъртфиналите след голов спектакъл срещу Челси ПСЖ направи огромна крачка към четвъртфиналите след голов спектакъл срещу Челси
Чете се за: 05:42 мин.
Реал Мадрид докосва четвъртфиналите след 3:0 над Сити Реал Мадрид докосва четвъртфиналите след 3:0 над Сити
Чете се за: 02:45 мин.
Шампионска лига: Реал Мадрид – Манчестър Сити (ГАЛЕРИЯ) Шампионска лига: Реал Мадрид – Манчестър Сити (ГАЛЕРИЯ)
Байер Леверкузен и Арсенал оставиха всичко за реванша Байер Леверкузен и Арсенал оставиха всичко за реванша
Чете се за: 02:47 мин.
Кишишев: Нямаше дузпа за Левски Кишишев: Нямаше дузпа за Левски
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Чете се за: 01:17 мин.
Близък изток
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ