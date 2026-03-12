Класика доближи Бодьо/Глимт до четвъртфиналите в Шампионската лига

Бодьо/Глимт направи поредната си шеметна вечер в Шампионската лига. Норвежкият тим срази Спортинг Лисабон с 3:0 в първия мач от осминафиналите, който се изигра на негов терен.

За Бодьо/Глимт това беше пета поредна победа в турнира. Предишните четири бяха постигнати срещу Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер на два пъти.

Резултата в полза на домакините откри Сондре Фет от дузпа в 32-рата минута. До почивката се разписа и Оле Бломберг, а третото попадение бе Каспер Хьог в 71-вата минута.

Реваншът е на 17 март (вторник), като този път домакини ще са португалците.