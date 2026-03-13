Емери влезе в историята на Астън Вила с най-бързите 100 победи

Унай Емери стана най-бързият от тримата мениджъри, достигнали 100 победи начело на Астън Вила, след като отборът му победи Лил в първия мач от осминафиналите на Лига Европа.

Испанският специалист, който се стреми да спечели турнира за рекордния пети път, превърна Вила в сериозна сила както у дома, така и в европейските турнири, откакто пое отбора през октомври 2022 година.

54-годишният треньор има най-добрия процент победи в историята на клуба – 55,2%, и е един от едва тримата мениджъри във Висшата лига, които са достигнали 100 успеха за периода, в който той работи на „Вила Парк“. Другите двама пред него в това отношение са неговите сънародници Пеп Гуардиола (137 победи) и Микел Артета (118).

Макар че след мача във Франция Емери омаловажи постижението, статистиката говори сама за себе си за бившия наставник на Севиля и Виляреал, който се завърна в Англия с желание да докаже възможностите си след уволнението си от Арсенал през 2019 година.

Неговите 100 победи в 181 мача надминават постижението на най-успешния мениджър в историята на клуба – Рон Сондърс, който достигна тази граница в края на сезон 1977/78, в четвъртата си година начело на отбора.

Сондърс изведе Астън Вила от старата Втора дивизия, спечели два пъти Купата на лигата и донесе първата титла на клуба в елита от 71 години през сезон 1980/81. Той беше начело и в началото на паметната кампания 1981/82, която завърши с триумф в турнира за Купата на европейските шампиони.

Джо Мърсър, който върна отбора в елита и спечели Купата на лигата между 1958 и 1964 година, достигна до 100-ата си победа след четири години и половина начело на клуба.

В по-ранни времена, когато съставът се определял от управленски комитет всяка седмица, Джордж Рамзи (1884–1926) се нуждаел от 190 мача, за да стигне до 100 победи, докато У. Дж. Смит (1926–1934) достигнал тази граница след 205 срещи.

За сравнение, Емери постигна този успех само за три години и четири месеца, като серията му започна с победа с 3:1 срещу Манчестър Юнайтед през ноември 2022 година.

Решението на Астън Вила да назначи Емери преди четири години бе знак за амбициите на клуба да се утвърди на европейската сцена.

Отборът все още се намира на четвърто място във Висшата лига и се бори за място в Шампионската лига през следващия сезон, а евентуален успех в Лига Европа също би осигурил участие в най-престижния клубен турнир.

В четвъртък обаче основната цел на Вила беше да възвърне увереността си след серия от четири поредни мача без победа в първенството, включително загуби от Нюкасъл, Челси и последния в класирането Уулвърхемптън.

Капитанът Джон Макгин заяви пред TNT Sports, че успехът е дал на отбора „основа, върху която да надгражда“ след трудния период.

„Имахме нужда от ново начало. Последният месец не беше добър за нас“, каза той. „Не можем да се връщаме постоянно към това. Можем да си вземем поуки, но трябва да продължим напред. Това е добра основа. Знаем, че можем да играем по-добре, но резултатът е важен.“

Междувременно Емери призна, че е използвал трудностите на други английски отбори в Шампионската лига като допълнителна мотивация преди мача.