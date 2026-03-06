БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЛеБрон Джеймс постави нов рекорд при загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Денвър Нъгетс

Чете се за: 05:47 мин.
Спорт
Обзор на мачовете в НБА

ЛеБрон Джеймс Лос Анджелис Лийкърс Денвър Нъгетс
Снимка: БТА
Лос Анджелис Лейкърс допусна загуба като гост на Денвър Нъгетс със 113:120 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Двубоят обаче ще бъде запомнен с рекорда на ЛеБрон Джеймс, който се превърна в играча с най-много вкарани кошове в историята на Лигата.

В първата четвърт Джеймс отбеляза за 15 838-и път в кариерата си, задминавайки легендата Карийм Абдул-Джабар.

„Името ми да бъде сред най-великите в историята на баскетбола винаги е било смиряващо и доста готино. Страхотно е. Когато израствах, гледах и се възхищавах на много от великите играчи. Ако някога въобще щях да съм част от НБА, исках да бъда в позиция, в която да бъда споменаван заедно с тях заради нещо, което съм направил“, заяви ЛеБрон Джеймс след мача.

„Езерняците“ все пак отстъпиха на Никола Йокич и компания, а сърбинът записа 23-тия си трипъл-дабъл за сезона, завършвайки срещата с 28 точки, 13 асистенции и 12 борби. Джамал Мъри също отбеляза 28 точки, а Джулиан Строутър се отчете с 18.

Лука Дончич беше най-резултатен за Лейкърс с 27 точки и 11 борби, Джаксън Хейс реализира 19 точки, а ЛеБрон Джеймс, Остин Рийвс и Руи Хачимура добавиха по 16.

Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио Спърс към успеха срещу лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 121:106. Французинът записа 38 точки, 16 борби и 5 чадъра, а „шпорите“ не изостанаха в нито един момент от двубоя, спечелвайки за 13-и път в последните си 14 мача. За „буталата“ това беше втора поредна загуба след тази от Кливланд Кавалиърс преди два дни.

Де'Арън Фокс добави 29 точки за тексасци, Джулиан Чампени се отчете с 16, а Стефон Касъл допринесе с дабъл-дабъл от 11 точки и 12 асистенции.

За Детройт Кейд Кънингам отбеляза 26 точки и 8 асистенции, а Айзея Стюарт вкара 18 точки във втория си мач след изтърпяното наказание за участието си в мелето по време на двубоя срещу Шарлът Хорнетс през февруари.

Голдън Стейт Уориърс спечели гостуването си на Хюстън Рокетс със 115:113 след продължение. Брандън Поджемски бе най-резултатен за „воините“ с 26 точки и 9 борби, Де'Антъни Мелтън добави 23, а калифорнийци спечелиха без голямата си звезда Стеф Къри. Ал Хорфърд допринесе със 17 точки, а Ги Сантос се отчете с 14.

За Хюстън Рийд Шепард беше най-добър с 30 точки, Кевин Дюрант записа 23, Амен Томпсън добави дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби, а Алперен Шенгюн завърши със 17 точки и по 7 борби и асистенции.

Чикаго Булс надделя над Финикс Сънс със 105:103. Девин Букър игра за втори път след завръщането си от контузия, но усилията му не бяха достатъчни, за да спечелят мача за „слънцата“. Булс спечелиха за втори път в последните три мача, след като бяха загубили 11 поредни срещи.

Колин Секстън поведе „биковете“ с 30 точки, Тре Джоунс допринесе с 21, а Гершон Ябуселе вкара 16 точки, включително 3 тройки.

Девин Букър завърши мача с 27 точки, Грейсън Алън добави 5 тройки и общо 21 точки, а Джейлън Грийн и Амир Кофи се отчетоха с по 12 точки.

Орландо Меджик надигра Далас Маверикс със 115:114 в оспорван мач, който отбеляза завръщането на Купър Флаг след контузия. При 37,7 оставащи секунди Флаг даде преднина на Далас, но Орландо вкара 5 поредни точки и спечели срещата със забивка на Уендел Картър Джуниър.

Тристан да Силва беше най-резултатен за Орландо с 19 точки, Джейлън Съгс добави 17, докато Паоло Банкеро записа дабъл-дабъл от 16 точки и 12 борби.

Клей Томпсън напомни за най-добрите си години, вкарвайки 7 от 12-те си опита отдалеч за общо 24 точки, но това не достигна на Маверикс за победата. Крис Мидълтън добави 19 точки, а Пи Джей Уошингтън и Купър Флаг отбелязаха по 18.

