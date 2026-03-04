БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан не се спря и срещу Ботев 2012

Балканци продължават с победите в НБЛ.

Балкан не се спря и срещу Ботев 2012
Слушай новината

Балкан Ботевград добави трети пореден успех на своята сметка в НБЛ. Съставът на Васил Христов не изпита затруднения срещу Ботев 2012 след 106:74 в мач от 22-ия кръг. В „Арена Ботевград“ балканци наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, спечелено с 51:36, за да спрат успешната серия на момчетата на Йован Попоич от две последователни победи.

Официален дебют с екипа на „зелените“ направи Травис МакКонико. От своя страна за дебютанта в шампионата това стори Кристиян Занов.

Балкан има на сметката си 17 победи и 3 загуби, което го поставя еднолично на върха във временното завъртане в края на второто полувреме, докато Ботев се намира на петата позиция с 10 успеха и 10 поражения.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Домакините разчитаха на Демонд Робинсън, Джамари Блекмон, Димитър Димитров и Травис МакКонико за натрупването на двуцифрената разлика. Кортни Алекзандър бе главно действащо лице за гостите, но не срещна достатъчна подкрепа от своите съотборници и „зелените“ се отскубнаха с 9 точки в края на дебютната част.

Възходът на балканци не спря и във втория период, в който си върна двуцифрената разлика, изкована от МакКонико, Димитров и Блекмон, Дебютантът в шампионата не успя да отговори на предизвикателството и „зелените“ се изстреляха на голямата почивка при 51:36.

През второто полувреме тимът от Ботевград бе пълен господар на паркета и това бе всичко.

Джамари Блекмон поведе колоната на реализаторите за Балкан с 18 точки, Травис МакКонико и Демонд Робинсън (5 борби) добавиха по 15, Тихимир Николов вкара 12, Димитър Димитров приключи с 11.

Кортни Алекзандър финишира с 23 точки и 7 борби за Ботев. Михаил Калинов отбеляза 17 точки, Георги Герганов има 14 и 5 асистенции.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград

