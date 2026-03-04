Академик взе своето срещу Левски

Академик Бултекс 99 се върна на правия път в НБЛ. Играчите на Йордан Иванов сломиха Левски с 92:83 в мач от 22-ия кръг. В зала „Триадица“ отборът от Пловдив установи контрол върху събитията на паркета още през първото полувреме и до края не срещна проблеми срещу баскетболистите на Константин Папазов.

Извън състава на пловдивчани бе Асен Великов, докато в игра се завърна Ватанго Донзо, а Константин Паисиев направи своя дебют.

Академик се придвижи до осмата позиция в края на второто завъртане с 8 успеха и 12 поражения. От своя страна Левски заема последното 11-то място с 3 победи и 17 загуби.

Обрад Томич, Димаркас Щарп, Джакез Йоу и Васил Бачев позволиха на гостите да вземат нещата в свои ръце още на старта. Изявите на Александър Александров, Седариан Рейнс и Златин Георгиев се оказаха недостатъчни за домакините и пловдивският тим се откъсна с 9 точки след 10 минути игра.

Йол се развихри за начало на втората част и гостите не забавиха с натрупването на двуцифрена разлика. Проблясъците на Рейнс и Нанкински дадоха известен импулс на „сините“, но Васил Бачев отвърна и отборът от Пловдив се изстреля при 51:37 на голямата почивка.

Николай Михайлов и Шарп се отличиха при подновяването на играта, когато гостите просто увеличаваха преднината си. Столичният отбор този път остана далече от мечтата да отговори подобаващо и неговият съперник се отскубна с 19 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка пловдивския тим допусна колебания, но даде знак, че няма как да изпусне успеха.

Джакез Йоу поведе Академик към победата с 20 точки и 5 борби. Николай Михайлов записа 17 и 11 овладени под двата ринга топки, ДиМаркъс Шарп има 14 и 7 асистенции. Васил Бачев отбеляза 12 точки.

Владимир Нанкински отвърна за Левски с 15 точки и 7 борби. Стоян Кайнаров приключи с 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Александър Александров финишира с 12 и 6 овладени под двата ринга топки. Златин Георгиев записа 11 точки и 7 асистенции.