Черно море развали завръщането на Шумен в голямата зала

Черно море Тича продължава да е под пара в НБЛ. Действащите вицешампиони оцеляха срещу Шумен с 92:86 в мач от 22-ия кръг. В „Арена Шумен“ всичко се реши в края, когато „моряците“ измъкнаха победата, която е четвърта последователна в шампионата. Така Актуалните носители на Купата и Суперкупата на България развалиха завръщането в голямата зала за играчите на Росен Барчовски. За последно „жълто-зелените“ играха във въпросното съоръжение точно преди година.

За домакините на линия отново бе Уилям Елис.

Черно море остава на третата позиция след края на второто завъртане в шампионата с 15 успеха и 5 поражения, а Шумен е 11-ти с 3 победи и 17 поражения.

Ламонт Уест и Георги Боянов бяха под пара в началото, давайки тон за двуцифрена разлика на гостите. Домакините не бяха в състояние да отговорят, а Алонзо Гафни се възползва от този факт и изведе „моряците“ с 12 точки след 10 минути игра.

„Жълто-зелените“ се активизираха в хода на втората част с помощта на Мирослав Денчев и Джейлън Бар. Уест напомни за себе си и почти собственоръчно върна спокойствието на действащия носител на Купата и Суперкупата на България, който се изстреля на голямата почивка при 47:39.

Уест демонстрира реализаторските си качества и при подновяването на играта, запазвайки аванса на тима от Варна. Точните стрелби на Уилям Елис, Марш и Бар отново накараха домакините отново да си повярват, че са способни на обрат, но актуалните вицешампиони не се дадоха за 3 точки преднина в края на предпоследния период.

Марш показа какво може и в началото на финалната десетка, в която домакините стигнаха до обрата. Уест за пореден път взе нещата в свои ръце, връщайки лидерството на „моряците“. Костадин Лазаров и Елис оставиха живи надеждите на „жълто-зелените“, но Джелани Уосън-Гейл и Боянов довършиха започнатото за варненския тим.

Ламонт Уест се открои за Черно море с 31 точки. Георги Боянов приключи със 17 и 6 борби, Алонзо Гафни финишира с 13 и 8 овладени под двата коша топки. Джелани Уотсън-Гейл има 11 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 8 асистенции.

Майкъл Марш бе над всички за Шумен с 21 точки и 13 борби. Костадин Лазаров отбеляза 15 точки, Джейлън Бар навъртя 14, 7 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Уил Елис вкара 12 точки, Баръш Мустафа е с 10 и 9 овладени под двата коша топки.