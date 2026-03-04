Желко Лукаич: Радвам се, че отборът показа добра енергия

Старши треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич изрази задоволството си от представянето на своя тим след домакинската победа с 91:86 над Рилски спортист в мач от 22-ия кръг на Национална баскетболна лига при мъжете.

"Радвам се, че отборът показа добра енергия. Показа друга кръв. Играхме от първата до последната минута“, коментира Лукаич след срещата.

Той отбеляза, че Рилски спортист остава един от основните фаворити за шампионската титла и през този сезон, като подчерта, че съперникът разполага с дълбок и качествен състав.

"Рилски спортист е фаворит за титлата и тази година. Те имат 12 много добри играчи“, каза наставникът на плевенчани.

Лукаич добави, че тимът на Спартак Плевен в момента изпитва затруднения заради контузии на няколко баскетболисти, но въпреки това е доволен от начина, по който отборът се е представил.

Треньорът похвали и атмосферата в залата, като определи двубоя като динамичен и атрактивен за зрителите и телевизионната аудитория.