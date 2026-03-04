БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак Плевен надигна глава и сложи спирачки на Рилски спортист

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
"Синьо-белите" сложиха край на своето пропадане след труден успех над действащите шампиони в НБЛ.

спартак плевен надигна глава сложи спирачки рилски спортист
Снимка: НБЛ
Спартак Плевен намери сили да сложи край на своето пропадане от четири поредни грешни хода в НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич матира Рилски спортист с 91:86 в среща от 22-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" показаха съвсем различно лице спрямо това в турнира за Купата на България и през огромна част от мача се радваха на двуцифрена преднина, която удържаха в края, стопирайки успешната серия от шест последователни успеха в родния елит за състава, воден от Любомир Киров. Освен това за Лукаич това бе първи успех начело на спартаклии след неговото назначаване.

В игра след дълга пауза заради контузия се завърна Джейлън МакКлауд, но поради травми отсъстваха Ноел Браун и Виктор Гергов, което допълнително скъси ротацията на тима от Плевен, особено под коша. От своя страна действащите шампиони бяха без Иван Димитров, а Алън Арнет не доигра двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин Спартак се изкачи до шестото място във временното класиране с 9 победи и 11 загуби, докато Рилски се настани на втората позиция с 16 успеха и 4 поражения. Двата отбора ще разберат програмата си за третото завъртане в първенството на по-късен етап.

Бързите атаки, завършени основно от Джейлън МакКлауд и Мартин Русев, предоставиха възможност на домакините да докосват двуцифрената разлика в откриващите минути. Гостите се съвзеха, разчитайки на балансираното си нападение и стрелбата зад дъгата по пътя към равенството за 20:20 в края на встъпителния период.

Рецитал на МакКлауд даде нов прилив на енергия за „синьо-белите“, които в хода на следващата десетка усетиха и вкуса на двуцифрената преднина. Майк Едуардс напомни за силата в нападение на самоковския отбор в опит интригата да се завърне, но спартаклии намериха рецепта за този щурм и се оттеглиха в съблекалнята при 53:37.

Красимир Петров и Мирослав Васов загатнаха, че самоковският отбор няма да развее знамето на старта на третата част, стопявайки изоставането му само до 10 точки. Павлин Иванов, Кавон Скот и МакКлауд обединиха усилия на бърза ръка, за да си извоюва тима от Плевен 14-точков актив след 30 минути игрово време.

Деян Карамфилов се превърна в главно действащо лице в откриващите моменти на заключителната четвърт и именно неговото присъствие окрили гостите да редуцират изоставането си само до 2 точки с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. Алън Арнет и Александър Янев поеха щафетата, но Мартин Сотиров, МакКлауд и Иванов спряха още един щурм във финалните акорди, когато домакините удържаха успеха.

Джейлън МакКлауд увенча завръщането си за Спартак с 24 точки. Кавон Скот го последва с 20 и 11 борби, Мартин Сотиров (7 овладени под двата ринга топки) и Павлин Иванов (5 асистенции) се разписаха с по 15 точки. Мартин Русев отбеляза 14.

Александър Янев отвърна за Рилски с 15 точки. Деян Карамфилов (7 асистенции) и Майкъл Едуарс (6 борби) нанизаха по 13, Алън Арнет финишира с 10 и 6 овладени по двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Рилски Спортист

