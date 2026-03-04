БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Официално: Апоел Тел Авив се завръща в България

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
София отново ще бъде арена на мачове от Евролигата.

войната израел връща отбора апоел тел авив отново софия
Баскетболната Евролига обяви официалното завръщане на домакинските мачове на израелския Апоел Тел Авив в турнира на българска земя, а именно - в "Арена 8888" в София.

"Евролигата одобри алтернативни места за провеждане на останалите домакински мачове от редовния сезон 2025/2026 и домакинските мачове от турнира Еврокъп на израелските отбори Апоел Тел Авив, Макаби Тел Авив, Апоел Йерусалим и Дубай Баскетбол, в съответствие с настоящата ситуация в региона", информираха от организацията.

"Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове в българската столица София, Макаби Тел Авив ще приеме съперниците си в зала "Александър Николич" в сръбската столица Белград, а Дубай Баскетбол ще провежда домакинствата си в "Зетра Арена" в босненската столица Сараево", се посочва в съобщението по повод участниците в Евролигата.

Апоел Йерусалим, който се състезава в Еврокъп ще играе всичките си домакински мачове от турнира в зала "Ранко Жеравица" в Белград.

"Евролигата ще продължи да следи развитието на ситуацията, като същевременно поддържа връзка с всички заинтересовани страни и ще обяви всички промени относно гореспоменатите решения, в случай че ситуацията в региона се промени.

Понастоящем Евролигата оценява най-добрите варианти за пренасрочване и/или преместване на мачовете с участието на отбори, засегнати от отложените мачове от 21-ви и 30-ти кръг. Допълнителна информация ще бъде публикувана през следващите дни", добавиха от лигата.

