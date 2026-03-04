Официално: Апоел Тел Авив се завръща в България

Баскетболната Евролига обяви официалното завръщане на домакинските мачове на израелския Апоел Тел Авив в турнира на българска земя, а именно - в "Арена 8888" в София.

"Евролигата одобри алтернативни места за провеждане на останалите домакински мачове от редовния сезон 2025/2026 и домакинските мачове от турнира Еврокъп на израелските отбори Апоел Тел Авив, Макаби Тел Авив, Апоел Йерусалим и Дубай Баскетбол, в съответствие с настоящата ситуация в региона", информираха от организацията.

"Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове в българската столица София, Макаби Тел Авив ще приеме съперниците си в зала "Александър Николич" в сръбската столица Белград, а Дубай Баскетбол ще провежда домакинствата си в "Зетра Арена" в босненската столица Сараево", се посочва в съобщението по повод участниците в Евролигата.

Апоел Йерусалим, който се състезава в Еврокъп ще играе всичките си домакински мачове от турнира в зала "Ранко Жеравица" в Белград.

"Евролигата ще продължи да следи развитието на ситуацията, като същевременно поддържа връзка с всички заинтересовани страни и ще обяви всички промени относно гореспоменатите решения, в случай че ситуацията в региона се промени.

Понастоящем Евролигата оценява най-добрите варианти за пренасрочване и/или преместване на мачовете с участието на отбори, засегнати от отложените мачове от 21-ви и 30-ти кръг. Допълнителна информация ще бъде публикувана през следващите дни", добавиха от лигата.