Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

Борислава Христова и клубният й тим Атинайкос стартираха с победа в полуфиналите срещу Панатлитикос

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Следващият двубой е на 21 март.

борислава христова атинайкос доближиха финала еврокъп
Националката Борислава Христова и клубният й отбор Атинайкос победиха Панатлитикос с 86:71 като домакини в първия мач от полуфиналния сблъсък между двата тима в гръцкия баскетболен шампионат. Следващият двубой предстои на 21 март.

В другия полуфинал се срещат Панатинайкос и Олимпиакос.

Христова допринесе за победата над Панатлитикос с 13 точки, 5 борби и 3 асистенции за 19 минути на терена. Най-резултатна за Атинайкос беше Алексис Принс с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 10 борби.

Домакините доминираха през целия двубой, като след 10 минути игра имаха аванс от 27:14, а на почивката резултатът бе 43:31. Преди последната четвърт тимът на Атинайкос си бе осигурил преднина от 67:49 и до края мачът се доиграваше.

На 27 март за Борислава Христова и съотборничките й предстои и полуфинал в турнира за Купата на Гърция срещу тима на Панатлитикос.

Христова ще бъде част от женския национален отбор на България в предстоящите двубои от квалификациите за Евробаскет 2027 - домакинствата срещу Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуването на Черна гора на 17 март.

#БК Атинайкос #Борислава Христова, баскетбол #Борислава Христова

